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18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

17 Mart 2021, Çarşamba 23:27
Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, 35 milletvekili çıkarması öngörülen geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) kazandı.

Hollandalılar, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 güne yayılan genel seçimlerde oy kullandı.

Pazartesi yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi bugün 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi.

1579 aday ve 37 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı, son bilgilere göre yüzde 81 oldu.

Kesinlik ifade etmeyen ilk geçici sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı.

Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, Başbakan Rutte'nin liderliğindeki VVD, 35 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor.

Her seçim öncesinde olduğu gibi siyasi partilerin Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam'ı malzeme olarak kullandığı seçimde oyunu artırdığı görülen Rutte'nin partisi, 2017 seçimlerinde elde ettiği 33 sandalyenin üzerine 2 sandalye daha ekleyerek 4 kez üst üste birinci parti oldu.

Mecliste aşırı sağcıların sandalye sayısı 5 daha arttı

VVD'yi, 2017 seçimlerinde 19 milletvekili bulunan koalisyon ortaklarından Demokratlar 66 (D66), 27 sandalye ile takip ediyor.

Seçimin en kazançlı çıkanı, kadın siyasetçi Sigrid Kaag'ın liderliğindeki D66 oldu.

Bir önceki seçime göre 3 sandalye kaybeden, aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ise 17 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet'in liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 2017 seçimlerine göre sandalye sayısını 2'den 7'ye çıkarırken, ilk defa genel seçimlere katılan FvD'den ayrılanların kurduğu JA21 Partisi de 3 sandalye kazandı.

Buna göre, aşırı sağcıların Meclisteki toplam sandalye sayısı 22'den 27'ye çıktı.

Diğer koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Parti (CDA) 5 milletvekili kaybederek, sandalye sayısını 19'dan 14'e düşürürken, bir başka koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CU) 4 sandalye ile yetindi.

2017 seçiminde 14 sandalyesi bulunan Yeşil Sol (GL) ve Sosyalist Partisi 6'şar milletvekili kaybederek 8'er sandalye elde ederken, İşçi Partisi (PvdA) de 9 sandalye ile 2017 seçimlerindeki aynı sonucu elde etti.

En az 3 partili bir koalisyon bekleniyor

Üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan ve geçen seçime göre 1 sandalye kaybeden Denk Partisi ise 2 milletvekili ile temsil edilecek.

İlk defa genel seçimlere katılan, kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi de başarı elde edemedi.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede, en az 3 partili bir koalisyon bekleniyor.

AA

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