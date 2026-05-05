"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

05 Mayıs 2026, Salı 16:50
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda başlattıkları "Özgürlük Projesi'ne" rağmen, İran'la ateşkesin hala devam ettiğini bildirdi.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirten Hegseth, bu kapsamda "İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan altı geminin tamamının geri çevrildiğini" söyledi.

"(İran'la) ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz." diyen Hegseth, Tahran yönetiminin bu süreçte ABD birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda, "ezici ve yıkıcı bir Amerikan ateşiyle" karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı, "Amerikan kuvvetlerinin (bu geçici süreçte) İran sularına veya hava sahasına girmesine gerek kalmayacaktır, bu gerekli değildir. Biz bir çatışma peşinde değiliz. Ancak İran'ın, masum ülkelerin ve bu ülkelerin mallarının, uluslararası bir su yolunu kullanmasını engellemesine de asla izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Hegseth, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını savundu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığını kaydeden Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nın açılması sürecinin bir parçası olarak ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine ise İran'ın, ateşkesin ilanından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ticari gemilere dokuz kez ateş açtığını ve iki konteyner gemisine el koyduğunu söyledi.

Caine, "Müşterek kuvvetler (ABD ordusu), emir verilmesi halinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama konusunda hazır beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: Gençlerimiz evlenemiyor

    Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?

    "ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmaz"

    "İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu"

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyonda büyük sıçrama
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü
    Genel

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler
    Genel

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü
    Genel

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı
    Genel

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü
    Genel

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.