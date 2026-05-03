"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

03 Mayıs 2026, Pazar 15:42
İsrail mahkemesi, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı.

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, Aşkelon (Askalan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, İsrail savcılığı, uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerin "savaş döneminde düşmana yardım", "yabancı ajanla temas", "terör örgütü üyeliği ve hizmeti" ve "terör örgütüne mülk transferi" gibi bir dizi suçlamayla gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti.

İsrail mahkemesi ise aktivistler Avila ve Ebu Kişk'in gözaltı süresini 2 gün daha uzattı.

"Adalah" avukatları ise duruşmada yaptıkları savunmada, söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin "hukuken kusurlu ve yasa dışı" olduğunun altını çizdi.

İsrail'in uluslararası sularda bulunan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik iç hukukunu uygulama yetkisi bulunmadığını vurgulayan avukatlar, "güvenlik" bahanesiyle yöneltilen suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik "misilleme" niteliği taşıdığını kaydetti.

Avukatlar, derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep ettikleri aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce denizde gözleri bağlı tutulma gibi işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarına dair ifade verdiklerini de vurguladı.

Ayrıca açıklamada, henüz haklarında resmi bir iddianame hazırlanmayan ve Aşkelon'daki Şikma gözaltı merkezinde tutulan aktivistlerin maruz kaldıkları muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevini sürdürdükleri de aktarıldı.

AA

