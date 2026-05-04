Tarlalara bereket yağdı

Tarımsal üretim ve su kaynaklarının yönetimi açısından hayatî önem taşıyan Ekim-Mart dönemi yağış verileri açıklandı.

Her yıl 1 Ekim’de başlayıp bir sonraki yılın 30 Eylül’üne kadar devam eden su ve tarım yılı takvimine göre, Türkiye genelinde son 6 ayda kaydedilen yağışlar hem kurak geçen geçen yılı unutturdu hem de tarihî rekorları tazeledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasında Ekim-Mart yağış miktarı 374,3 milimetre olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde 250,2 milimetre ölçülen yağışlar, bu yıl 468,8 milimetreye yükseldi. Bu artış, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 25, geçen yıla göre ise yüzde 87’lik yükselişe işaret etti. Haber Merkezi

