"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

03 Mayıs 2026, Pazar 23:13
İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

    Tarsus'da yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek üretildi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

    İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

    Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle geçen ay hiç ham petrol ihraç etmedi

    Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinde uyuşturucu depolarına hava saldırısı düzenledi

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi

    Çarşambaya kadar hava soğuk ve yağışlı

    Küresel gıda krizi kapıda

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.