"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

05 Mayıs 2026, Salı 10:13
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin idari merkezi Çangşa şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Devlet Başkanı Şi'den çağrı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin kazadan ders çıkarması ve iş yeri güvenliği tedbirlerini artırması gerektiğine işaret eden Şi, kilit sektörlerde risk takibi ve kontrolünün güçlendirilmesi talimatını verdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarını yönlendirmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.

Liuyang ilçesi, Çin'de havai fişek türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.

Havai fişeklerden kaynaklanan kazalar

Çin'de havai fişek üreten fabrikalar ile bu ürünlerin toplu halde bulunduğu toptancı depoları ve dükkanlarda, güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor.

Hunan eyaletinde Haziran 2025'te Çangdı şehrinin Linci ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Ekim 2025'te yine Liuyang'da, açık hava seyir alanında dronlar ve havai fişeklerle düzenlenen gösteride arızalanarak düşen dronlar, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açmıştı. Gösteriyi izleyen kalabalıkta paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Bu yıl, geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarının yapıldığı şubat ayında Ciangsu eyaletinin bir köyünde ve Hubey eyaletinin bir kasabasında havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 343
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: Gençlerimiz evlenemiyor

    Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?

    "ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmaz"

    "İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu"

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyonda büyük sıçrama
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü
    Genel

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler
    Genel

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü
    Genel

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı
    Genel

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü
    Genel

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.