Enflasyonda büyük sıçrama

TÜİK verilerine göre enflasyon yükselişini sürdürdü. Temel ihtiyaç kalemlerindeki yükseliş dikkat çekti.

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon yüzde 32,37 oranında arttı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,07 oranında arttı.

Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 55,38 olarak hesaplandı. Aralık ayına göre ise enflasyon yüzde 14,64 oranında artış gösterdi. 4 aylık enflasyon 14,64 olarak gerçekleşirken on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,43 oldu.

Emekli, memur zammı ve kira zam oranı

Böylece kira zam oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının toplam enflasyonu olan yüzde 14,64 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,51’lik bir enflasyon farkı oluştu.

En büyük artış eğitimde

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu. Yıllık bazda en büyük artış yüzde 50,6 ile eğitimde oldu.



Giyimde ve ayakkabıda yükseliş

Aylık bazda ise en büyük artış giyim ve ayakkabıda oldu. İktidar 2026’nın tamamı için enflasyonun yüzde 16 olacağını hedeflemişti. Ancak şimdiden bu hedefe sadece yüzde 1,36 oldu.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]