"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Enflasyonda büyük sıçrama

05 Mayıs 2026, Salı 01:11
TÜİK verilerine göre enflasyon yükselişini sürdürdü. Temel ihtiyaç kalemlerindeki yükseliş dikkat çekti.

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon yüzde 32,37 oranında arttı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,07 oranında arttı. 

Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 55,38 olarak hesaplandı. Aralık ayına göre ise enflasyon yüzde 14,64 oranında artış gösterdi. 4 aylık enflasyon 14,64 olarak gerçekleşirken on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,43 oldu.

Emekli, memur zammı ve kira zam oranı

Böylece kira zam oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının toplam enflasyonu olan yüzde 14,64 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,51’lik bir enflasyon farkı oluştu.

En büyük artış eğitimde

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. 

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu. Yıllık bazda en büyük artış yüzde 50,6 ile eğitimde oldu.

Giyimde ve ayakkabıda yükseliş

Aylık bazda ise en büyük artış giyim ve ayakkabıda oldu. İktidar 2026’nın tamamı için enflasyonun yüzde 16 olacağını hedeflemişti. Ancak şimdiden bu hedefe sadece yüzde 1,36 oldu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: Gençlerimiz evlenemiyor

    Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?

    "ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmaz"

    "İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu"

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    Kitap okuyan kâinatı okur

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    Gazeteciler ağır baskı altında

    640 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

    Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

    Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya
    Genel

    Enflasyonda büyük sıçrama
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.