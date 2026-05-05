Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları TBMM’de gündeme taşıyarak açıklamalarda bulundu.
Gürer, 2025 yılında kayıt dışı üretimle birlikte Niğde’de yaklaşık 1 milyon ton patates üretildiğini belirterek, “Ancak bu üretimin önemli bir bölümü tüccar tarafından alınmayınca depolandı, bir kısmı tarlada kaldı, bir kısmı hayvan yemi oldu” dedi. Depolarda bekleyen ürünlerin büyük risk altında olduğuna dikkat çeken Gürer, küçük aile tipi işletmelerde depolarda hâlâ önemli miktarda patates bulunduğunu ifade ederek, “Bir ay içinde eğer satılamazsa bu patates çürüyecek. Hatay’da, Adana’da turfanda patates yakında çıkacak” diye konuştu.
Ankara - Adnan Solmaz