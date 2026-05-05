"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

05 Mayıs 2026, Salı 10:09
Nevşehir'de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarının öndeki apartmana doğru çökmesi sonucu hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı çökerek öndeki apartmanın bazı dairelerinin duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Risk altındaki 3 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Sabit Işık, gazetecilere, gece gürültüyle uyandığında yıldırım düştüğünü sandığını, kontrol ettiğinde dairesinin duvarının yıkılmış olduğunu gördüğünü anlattı.

Binadakilerin korku ve panik yaşadığını belirten Işık, "Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama bina değil istinat duvarıymış. Karşı komşuyla, bizim duvarlarımızı yıktı. Binanın üzerimize gelmesi de her an için yakın. Şu durumda korku içindeyiz. Diğer daireler binayı boşalttı. Benim hanım engelli olduğu için gidemedik bir tarafa, oturuyoruz." diye konuştu.

Abdullah Çıkrıkçı ise daha önce çeşitli kurumlara şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık arkadaki duvar çökmüş. Tüm apartman sakinleri aşağıya indik. Polisler geldi. Karanlıktı, ortalık aydınlandığında her şey daha çok ortaya çıktı." dedi.

AA

