"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

04 Mayıs 2026, Pazartesi 11:36
Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürürken birçok şehirde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde de geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Cankurtaran mevkisindeki hasarlı kazalara müdahale ediliyor.

Karayolları ekipleri ise Ankara-İstanbul arasındaki bölgede tuzlama çalışması yürütüyor.


Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

Pozantı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Pozantı Akçatekir Yaylası ile Feke Maran Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri de Adana-Pozantı Otoyolu'nda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Karabük

Karabük kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Keltepe Dağı'ndaki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü.

Bölgedeki kar örtüsü dronla görüntülendi.

Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Düzce ve Bolu

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kara bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerine kar yağdı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçeleri ile Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde de tabiat beyaza büründü.

Uşak

Uşak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, köyler ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kar yağışıyla köylerdeki evlerin çatıları ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Karayolları 25. Şube Şefliğine bağlı 5 kar küreme tuzlama kamyonu ve 3 greyderle gece boyunca çalışma yürütüldü.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı.

Denizli

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde gece boyunca etkisini sürdüren kar sabah saatlerinde şiddetini azalttı.

Kar yağışının ardından oluşan sis bu güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda bazı sürücüler akaryakıt istasyonlarında beklemeyi tercih etti.​

Trafik ekipleri seyir halinde denetimlerini sürdürürken karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çivril, Çameli ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

AA

Yorumlar

