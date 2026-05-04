Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

04 Mayıs 2026, Pazartesi 21:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatili hakkında da konuştu.

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."

