İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısında can veren 15 yaşındaki Riyad Naci Ebu Nemr, gözyaşları içerisinde ahirete uğurlandı.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Riyad’ın naaşı Nasır Hastanesine getirildi. Haberi alarak hastane avlusuna gelen Riyad’ın yakınları, gözyaşları içinde cenazelerini teslim aldı. Riyad’ın babası Naci Ebu Nemr, yaptığı açıklamada “Quadcopter tipi silahlı dronlar geldi, bomba yağdırmaya başladı.” dedi. Filistinli baba, “Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz? Nerede olursanız olun hedef alınıyorsunuz, her yere saldırıyorlar. Hatta buraya Nasır Hastanesine bile saldırabilirler. Hiçbir yerde güvende değiliz.” diyerek isyan etti. AA

