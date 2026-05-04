"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?

04 Mayıs 2026, Pazartesi 17:43
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlediği hava saldırısında can veren 15 yaşındaki Riyad Naci Ebu Nemr, gözyaşları içerisinde ahirete uğurlandı.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Riyad’ın naaşı Nasır Hastanesine getirildi. Haberi alarak hastane avlusuna gelen Riyad’ın yakınları, gözyaşları içinde cenazelerini teslim aldı. Riyad’ın babası Naci Ebu Nemr, yaptığı açıklamada “Quadcopter tipi silahlı dronlar geldi, bomba yağdırmaya başladı.” dedi. Filistinli baba, “Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz? Nerede olursanız olun hedef alınıyorsunuz, her yere saldırıyorlar. Hatta buraya Nasır Hastanesine bile saldırabilirler. Hiçbir yerde güvende değiliz.” diyerek isyan etti. 

AA

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: Gençlerimiz evlenemiyor

    Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?

    "ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmaz"

    "İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kayba neden oldu"

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    Kitap okuyan kâinatı okur

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    Gazeteciler ağır baskı altında

    640 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

    Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

    Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

    Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu

    Hesaplar tutmuyor, millet eziliyor

    Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.