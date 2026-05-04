İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı: Gençlerimiz evlenemiyor

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle gençlerin evlenmekte zorlandığını belirterek, “Üç çocuk çağrısı gerçeklerle örtüşmüyor, gençler ciddî geçim ve gelecek kaygısı yaşıyor” dedi.

DESAM Genel Merkezinde düzenlenen ‘17. Gençlik Buluşması’nda yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı’ndaki beyanatında, “Üç çocuk çağrımızda haklı çıktık.” yönündeki ifadesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İNOSAM (İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanı Gürkan Avcı, “Bu çağrı, Türkiye’nin acı gerçekleriyle maalesef örtüşmüyor. Havada kalan bir temenni olmanın ötesine geçemiyor. Gençlerimiz evlenemiyor, evlenenler geçim derdine düşüyor, geçinenler ise gelecek korkusuyla boğuşuyor. Genç evliliklerde boşanma oranları alarm verirken, ‘üç çocuk yapın’ demek vicdani ve reel bir yaklaşımdan uzaktır. Bu, millete hedef göstermek değil, ağır bir sorumluluğu milletin sırtına yüklemektir.” diye konuştu. ANKARA - MEHMET KARA

