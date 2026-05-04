"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

04 Mayıs 2026, Pazartesi 10:49
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirerek ‘adalet ve ahlâkî değerler’ vurgusu yaptı.

Davutoğlu, yolsuzlukla mücadelenin tavizsiz yürütülmesi gerektiğini belirterek “Türkiye’nin temiz siyasete ihtiyacı var. Şu anda iki kesim var ülkede, ikiye ayrıldı Türkiye; gözü doymayanlarla karnı doymayanlar. Bir grup ne alırsa alsın gözü doymuyor; bütün vergi istisnaları onlara, bütün teşvikler onlara, ihaleler onlara” dedi. 

Devlet itibarının şahsî itibarla ölçülemeyeceğini, kişilerin ölüp, devletin bâkî kalacağını sözlerine ekleyen Davutoğlu, “Uğrunda fedakarlık yaparak koyduğumuz ahlaki değerler yaşıyorsa devletimiz yaşayacak. Adalet varsa devletimiz yaşayacak” ifadesini kullandı.

  • Hüseyin ilhan

    4.05.2026 12:11:22

    Karnı açı doyurabilirsiniz amma gözü açı doyurmak ne mümkün. Cenab-ı Hak CC.dahi gözü açların şerrinden insanları muhafaza eylesin. Bunlar savaş çıkartır, iftira atar masumların malına,mülküne çöker.Ister kanun diyerek müsvedde akla ziyan iki dudak hareketi isterse cebir ve zorbalıkla.

