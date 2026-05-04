Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirerek ‘adalet ve ahlâkî değerler’ vurgusu yaptı.

Davutoğlu, yolsuzlukla mücadelenin tavizsiz yürütülmesi gerektiğini belirterek “Türkiye’nin temiz siyasete ihtiyacı var. Şu anda iki kesim var ülkede, ikiye ayrıldı Türkiye; gözü doymayanlarla karnı doymayanlar. Bir grup ne alırsa alsın gözü doymuyor; bütün vergi istisnaları onlara, bütün teşvikler onlara, ihaleler onlara” dedi. Devlet itibarının şahsî itibarla ölçülemeyeceğini, kişilerin ölüp, devletin bâkî kalacağını sözlerine ekleyen Davutoğlu, “Uğrunda fedakarlık yaparak koyduğumuz ahlaki değerler yaşıyorsa devletimiz yaşayacak. Adalet varsa devletimiz yaşayacak” ifadesini kullandı. Ankara - Anka

