640 bin Suriyeli ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Beşar Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık 1 milyon 630 bin Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 30 Nisan 2026 tarihine kadar Türkiye'den yaklaşık 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şubat ortasında yaptığı açıklamada, "1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

