"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

640 bin Suriyeli ülkesine döndü

04 Mayıs 2026, Pazartesi 11:06
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Beşar Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana yaklaşık 1 milyon 630 bin Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 30 Nisan 2026 tarihine kadar Türkiye’den yaklaşık 640 bin, Lübnan’dan 630 bin ve Ürdün’den 285 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şubat ortasında yaptığı açıklamada, “1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu

    Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

    Tarlalara bereket yağdı

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

    Kitap okuyan kâinatı okur

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    Gazeteciler ağır baskı altında

    640 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

    Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

    Bir yanda gözü doymayanlar bir yanda karnı doymayanlar

    Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu

    Hesaplar tutmuyor, millet eziliyor

    Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

    Tarsus'da yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek üretildi

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Filistinli gazetecilerin korunması için uluslararası eylem" çağrısı

    İsrail mahkemesi alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Iğdır'da arı saldırısı: 400 küçükbaş hayvan telef oldu
    Genel

    Kitap okuyan kâinatı okur
    Genel

    Sanchez, Ankara'dan ayrıldı
    Genel

    Trump, ‘korsan’lıkla övündü
    Genel

    Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu
    Genel

    Tarlalara bereket yağdı
    Genel

    Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret
    Genel

    Neptün ile Jüpiter'in 10 katı 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.