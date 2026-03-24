"Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır"

24 Mart 2026, Salı 21:12
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü.

Erakçi, görüşmede, uluslararası enerji ve mal ticareti açısından kritik bir nakil hattı olan deniz yolunun durumuna ilişkin, "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir fakat (bizimle) savaşan ülkeler söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İran halkının yabancı saldırganlığa direniş ve ulusal egemenlik ile bağımsızlığı koruma konusunda her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu vurgulayan Erakçi, geçici değil kapsamlı bir ateşkes istediklerini belirtti.

Erakçi, tüm tarafların gerilimi yükseltmek yerine düşürecek adımlar atmalarını umduklarını anlatarak, Çin'in çatışmaların sonlandırılması ve barışın teşvik edilmesi için olumlu rol oynamasını beklediklerini kaydetti.

Çinli Bakan Vang da krizlerin güç kullanımıyla değil diyalog ve müzakereyle çözümünden yana olduklarını, bunun İran devletinin ve halkının çıkarına olduğu kadar uluslararası toplumun da genel arzusu olduğunu vurguladı. Vang, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarız tüm taraflar barış için tüm fırsatları ve fırsat pencerelerini değerlendirir ve barış sürecini en kısa zamanda başlatır. Çin, tarafsız ve objektif bir duruş sergilemeyi sürdürecek, diğer ülkelerin egemenliğine yönelik ihlallere karşı çıkacak, çatışmaları sonlandırmak ve barışı teşvik etmek için etkin şekilde çalışacak, bölgesel barışa ve istikrara kendini adayacaktır."

Çin'in petrol ithalatının yaklaşık yüzde 45'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Boğaz'daki tanker trafiğindeki kesintiler şimdiden küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

    İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

    Ateşkesin durdurmadığı İsrail yine 1 çocuğu öldürdü, 7 sivili yaraladı

    AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı

    "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır"

    Ağrı'da askeri araç kaza yaptı: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

    Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

    Bediüzzaman dünya çapında anlatılmalı

    Sekizinci Sözde hayatın şifreleri

    Suriye Haseke'de sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi

    Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki Deallafe Köprüsü'nü vurdu

    "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı"

    HRV: Keyfî kısıtlamalar, yargıya güveni sarsıyor

    Netanyahu da yardım istedi

    Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek açıklandı

