"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2026 SALI - YIL: 57

Ateşkesin durdurmadığı İsrail yine 1 çocuğu öldürdü, 7 sivili yaraladı

24 Mart 2026, Salı 21:21
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı çadır kamplara düzenlediği saldırılarda bir çocuğun öldüğü, 7 sivilin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarına ateş açtı. Saldırıda 13 yaşındaki Halid Seyfeddin Süleyman Arade öldü.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde zırhlı araçlardan makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de yine İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişi öldü, 1849 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.