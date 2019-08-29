İdlib âcil çözüm bekliyor

Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası, Suriye’nin İdlib bölgesi konusunda ortak bir dil kullanmaması görüşmede bir mutabakata varılamadığı yorumlarına sebep olurken, İdlib’deki durumun acilen çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 80 dakikalık başbaşa görüşmeden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suriye’nin İdlib bölgesinde Suriye hükümetinin ilerlemesi, sivillerin bombardımanı ve Türkiye sınırına doğru gelen göç dalgası konularında ‘ortak bir dil’ kullanılmaması, söz konusu bölgedeki durum hakkında görüşmede bir mutabakata varılamadığı yorumlarına neden oldu. Buna karşılık Putin, “Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib’de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık” diyerek önceki Astana ve Soçi mutabakatlarına işaret etmekle yetindi.

Putin, Türkiye ile ABD arasında varılan ‘güvenli bölge’ mutabakatı konusunda ise “Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır” diyerek bir anlamda ABD ile Türkiye’nin ortak mutabakatıyla oluşturulan yapılanmaya ilk kez destek verdi. Euronews’in haberine göre, Medya Günlüğü yazarı ve Rusya uzmanı Aydın Sezer, tarafların halen pozisyonlarını koruduğu görüşünde. “Cuma günü Putin-Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib konusunda taraflar arasında tatmin edici bir uzlaşıya varılamamış olmalı ki, Türkiye’den katılımcı tek bir savunma sanayi şirketinin olmadığı bir fuara (Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, MAKS-2018) Erdoğan plansız bir ziyaret gerçekleştirmeye karar verdi” diyor Sezer.

Politika değişmedikçe riskler devam edecek

Sezer, “Ziyaret İdlib bağlantılı olduğu için, Erdoğan’ın İdlib sorununu ötelemek, İdlib’le ilgili istediklerini alabilmek için savunma alanındaki işbirliğini mi gündeme getirdiği, yoksa bunun ilişkilerde ayrı bir başlık mı olduğu halen soru işareti” diye not düşüyor. Ancak Sezer’e göre, Rusya, İdlib’le ilgili politikasını savunma sanayi alanındaki işbirliğine bağlı olarak değiştirebilecek bir ülke değil; zira S-400 alımına rağmen halen İdlib’de Türkiye’nin gözetleme kulelerine yönelik saldırılar ve konvoyunun bombalanması, Rusya’nın bu iki konuyu ayrı ele aldığının bir göstergesi.

“Türkiye’nin önce İdlib, ardından da Suriye politikası değişmedikçe, riskler devam edecek. Zira sahadaki gelişmeler sekizinci ve dokuzuncu gözlem noktaları açısından aleyhimize cereyan ediyor,” diyen Sezer, İdlib’de rejimin ve Rusya’nın teröristlere yönelik saldırıları şiddetlendikçe Türkiye’nin en azından teknik düzeyde Esad’la görüşmelerine önümüzdeki 3-5 aylık süreç zarfında ağırlık verebileceğini öngörüyor.