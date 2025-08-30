Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

“Küresel Kararlılık Filosu” adıyla 44 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının (STK) destek verdiği, Gazze’deki İsrail ablukasını kırmak için Barselona ve Tunus’tan yola çıkacak gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler olacak.

“Gazze ile şimdiye kadar yapılmış en büyük dayanışma misyonu” olarak gösterilen Küresel Kararlılık Filosu kapsamında 31 Ağustos’ta Barselona’dan, 4 Eylül’de Tunus’tan onlarca tekne Gazze’ye doğru yola çıkacak. Küresel Kararlılık Filosu’nun sözcülerinden alınan bilgiye göre, her teknede gazeteci, doktor ve tanınmış kişiler olacak. Her katılımcı önceden bir eğitim alarak tekneye binecek.

Sadece kadınların ve sadece ABD’li gazilerin olacağı tekneler de filoda yer alacak. Asıl amacı İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak olan misyon kapsamında teknelerde sembolik olarak insanî yardım malzemeleri ve gıda ürünleri de yer alacak. Küresel Kararlılık Filosu’na katılmak için şimdiye kadar 28 binden fazla başvuru yapıldı.