İngiliz medyası İslamofobik haberlerle dolu

İngiltere Müslüman Konseyi’nin (MCB) raporunda, İngiliz medyasının, Müslümanlar ve İslâm’la ilgili haberlerinde “yanlış bilgi, genellemeler ve İslamofobik ifadeler” kullandığı belirtildi.

MCB’ye bağlı Medya İzleme Merkezi’nin hazırladığı raporda, Ekim 2018-Eylül 2019 arasında 48 binden fazla makale ve 5 bin 500 TV haberi bandı analiz edildi. “İngiliz Medyasının Müslümanlar ve İslâm’la İlgili Yayını (2018-2020)” başlıklı raporda, Müslümanlarla veya İslâm’la ilgili makalelerin neredeyse yüzde 60’ının ve televizyon haberlerinin de yüzde 47’sinin olumsuz olduğu belirtildi. Raporda, 5 makaleden en az 1’inde terörizm veya aşırılığa odaklanıldığı; din, terörizm, aşırılık başlıkları altında Müslümanlara ve İslâm’a karşı büyük bir önyargı sergilendiği ifade edildi. Müslümanların yanlış tanıtıldığı, karalandığı ve iftiraya uğradığı kaydedilen raporda, bu nedenlerle tazminat ödenen ve kamuoyundan özür dileyen 10 vakaya özellikle yer verildi. The Spectator, Daily Mail Australia, Mail on Sunday, Christian Today ve Jewish Chronicle gazetelerinin, özellikle Müslümanları veya İslâm’ı düşmanca ele aldığı tesbit edildi. Medya İzleme Merkezi Direktörü Rizwana Hamid, konuya ilişkin açıklamasında, Müslümanlar ve İslâm söz konusu olduğunda işlerin doğru gitmediğini kabul etmesinin zamanının geldiğini belirtti. Raporun yazarı Faysal Hanif ise, “Müslümanlar ve İslâm, gerektiğinde eleştiri veya sorgulanmadan muaf tutulmamalı. Ancak bunun, klişelere ve genellemelere başvurulmadan adil bir şekilde ve gereken özenle yapılmasını bekliyoruz.” dedi.