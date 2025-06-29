“Konkordato ilan sayısı 5 ayda 2 bine yükseldi”

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde büyük firmaların konkordato ilanları hakkında “Konkordato ilanları ve borçlardaki artış, iktidarın ekonomik politikalarının yetersizliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Gürer, ekonomik göstergelerdeki çarpıcı artışlara dikkat çekerek, KOBİ’lerin yaşadığı finansal sorunları ve konkordato ilanlarındaki tırmanışı değerlendirdi. Gürer, ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte bazı firmaların ödeme güçlüğü yaşadığını söyledi. Gürer, konkordato ilanlarındaki artışa değinerek, “2021 yılında bin 914 firma konkordato ilan etmişken, 2022’de bu sayı bin 587’ye, 2023’te bin 516’ya düşmüştü. Ancak 2024 yılına geldiğimizde, konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 497’ye yükseldi. 2025’in ilk beş ayında ise 2 bin 235 firma konkordato ilan etti” dedi. Ankara - anka

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