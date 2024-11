İngiltere’de 3 Müslüman’dan biri ülkeden ayrılmayı düşünüyor

İngiltere’de yapılan ankete göre, her 3 Müslüman’dan biri, artan nefret söylemi ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) nedeniyle ülkeden ayrılmayı düşünüyor.

Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama ile araştırma şirketi Survation, 30 Temmuz-14 Ekim’de 750 Müslüman katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. İngiltere’de 30 Temmuz’da başlayan aşırı sağcı şiddet olayları sonrası Müslümanların karşılaştığı nefret söylemi ve Müslüman karşıtı ifadeleri ele alan ankete göre, her 4 Müslümandan biri, söz konusu döne-de nefret söylemi ve İslamofobi mağ-duru oldu. Aşırı sağcı şiddet olayları sonrası Müslümanların risk altında olduğunu düşünenlerin oranı 3’te 2 olurken, her 3 Müslümandan biri, olayların ardından başka ülkeye taşınma düşüncesini ifade etti.