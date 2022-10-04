İngiltere'den vergi planında geri adım

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçti.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı açıklamada, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergi oranının kaldırılmayacağını duyurdu.

Kwarteng, "Gelir vergisinde yüzde 45 kesintinin kaldırılmasının ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkma misyonumuzla uyuşmadığına karar verdik. Sonuç olarak, yüzde 45'lik verginin kaldırılmasında ilerlemeyeceğiz. Anladık ve dinledik." ifadelerini kullandı.

Kwarteng, 23 Eylül'de, ülkede en zenginlere fayda sağlamayı amaçlayan, toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu.

Vergi indirimlerinde, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması da bulunuyordu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentilerdeki artışla sterlinin güç kaybetmesine neden olarak piyasalarda çalkantıya yol açmıştı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerindeki baskıyı artırdı.

İngiltere Merkez Bankası, devreye girerek tahvil alım paketi açıklamak zorunda kalmıştı. Banka, 22 Eylül'de, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti. Böylece politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede enflasyon yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Standard & Poor's, Başbakan Liz Truss'un vergi indirim planlarının ülkenin borcunun yükselmeye devam etmesine neden olacağı gerekçesiyle İngiltere'nin "AA" seviyesindeki ülke kredi notunun görünümünü "duragan"dan "negatif"e düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) 27 Eylül'de, İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını aktararak, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini belirtmişti.

Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçilmesi haberinin ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0,8 değer kazandı.