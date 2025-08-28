"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

İsrail, Şam'a hava saldırıları düzenledi: Suriye ordusu mensubu bazı askerler öldürüldü

28 Ağustos 2025, Perşembe 09:57
İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı'na düzenlediği hava saldırıları ve indirme operasyonunda, Suriye ordusu mensubu askerlerin öldüğü aktarıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye haberine göre, gece saatlerinde Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu.

 

Cihazlara müdahale edilmeye çalışıldığı sırada bölgenin İsrail tarafından hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtilen haberde, "Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor." denildi.

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla devam ettiği ifade edilen haberde, "Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı." denildi.

Gece saatlerinde, İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları düzenlediği, ardından henüz detayları bilinmeyen bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

AA

