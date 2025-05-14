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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İran'da kum fırtınası tatili

14 Mayıs 2025, Çarşamba 13:48
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bazı şehirlerdeki kriz yönetim merkezleri ile acil durum komiteleri yaşanan kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı verdi.

'Hava kirliliği sebebiyle İran'da her yıl 50 bin çocuk ölüyor'

 

Ülkenin batısında etkili olan kum fırtınası nedeniyle bugün Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerindeki okullar ile Doğu Azerbaycan eyaletinde okulların yanı sıra Tebriz kentindeki tüm devlet kurum ve kuruluşları ile bankalar tatil edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kum fırtınasının bugün Elburz eyaleti ile başkent Tahran'a da ulaşacağı tahmin ediliyor.

AA

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