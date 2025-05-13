'Hava kirliliği sebebiyle İran'da her yıl 50 bin çocuk ölüyor'

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ülkede hava kirliliği nedeniyle her yıl yaklaşık 50 bin çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zaferkendi, başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programda konuştu. Zaferkendi, "Hava kirliliği sebebiyle ülkede her yıl yaklaşık 50 bin çocuk ölüyor." dedi. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Zaferkendi, "Sağlık alanındaki tüm paydaşlar, özellikle tıp fakülteleri, öncelikli olarak halkın sağlık okuryazarlığını artırmalı. Böylece, hava kirliliği ve her yıl 30 bin ölüme yol açan trafik kazaları gibi çevresel faktörlerin etkisi azaltılabilir." ifadelerini kullandı. AA

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