İran'da "tüketim sınırı''nı aşan 100 kamu kurumunun elektriği kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen "tüketim sınırını aştıkları" gerekçesiyle 110 kamu kurumunun elektrikleri kesildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, kent genelindeki kamu kurumlarının enerji kullanımının, akıllı sayaç verileri ve saha denetimleriyle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Belirlenen çerçevede çalışma saatlerinde gerekli kısıtlamaları yapmayan veya mesai bitiminde soğutma sistemlerini kapatmayan 110 kamu kurumunun elektriği kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Tüm kamu kurumlarının mesai saatleri içinde enerji tüketimini yüzde 30, mesai bitiminden sonra ise yüzde 60 ila 70 azaltma zorunluluğu bulunduğu, soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarının 27 dereceye sabitlenmesi ve mesai bitiminde tamamen kapatılması gerektiği kaydedildi. Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor. İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları ülkede yaygınlaşırken, yetkililer, kaynakları tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor. AA

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