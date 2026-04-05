"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

05 Nisan 2026, Pazar 17:14
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Trump'ın "taş devri" tehditlerine yanıt:

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine, "Başkalarını tehdit etme bahanesiyle kendi halkının refahını feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir." ifadeleriyle yanıt verdi.

Arif, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın altyapısını hedef alarak taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki halka "kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştığını" söyleyen Arif, şunları kaydetti:

"Dün gece Trump, Amerikan halkına kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştı. Bugün de İran'ı 'elektrik santralleri ve köprülerin' yıkımıyla tehdit etti. Kendi halkının refahını başkalarını tehdit etmek için feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir. Ancak İran farklı bir yol seçti: baskı altında bile inşa etmeye devam ediyor."

AA

Okunma Sayısı: 490
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    5.04.2026 17:38:50

    😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋 "Dinsizlik(HUKUKSUZLUK,ZULÜM,KATLİAM,KIYIM) cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kàdir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat57 HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😭🙌🌹🤲🌹🤲♥️🌙☝️😭🕋😭😭😭🕊🕊🕊😭🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸

  • S.topuz

    5.04.2026 17:37:25

    "Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları, İSLÂM'IN ve BEŞERIN hırs ve şikakından (ayrıliklarından) istifade ederek az bir kuvvetle nev'-i beşeri herc ü merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır. EY EHL-İ İMAN(ve Ehl-i KİTAB!)! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız! İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (Mü'minler ancak KARDEŞTİRLER!...) kal'a-i kudsiyesi içine giriniz; tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat - 270 😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸 😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

  • S.topuz

    5.04.2026 17:34:45

    😭🕊🌍😭🕋😭🇪🇺😭🇮🇷😭🇵🇸 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى " الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًا Kim bir cana kıymamış veya yeryü zünde fesat çıkarmamış biri-sini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.Kim de birisi-ni diriltirse, bütün insanları di-riltmiş gibi olur (Yani, kim bir canı kurtarırsa, bütün insanla-rı kurtarmış gibi olur) (Mâide Sûresi, 5:32) (Âsâr-ı Bedîiyye) اَىْ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًاYani:Kim de birisini diril-tirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da,diriltilmeniz de,tek bir kişi-nin yaratılıp diriltilmesigibidir." مَنْ لَا يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ النَّاسِ جَم۪يعًا لَ يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz."🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋😭😭🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭

(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
Genel

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.