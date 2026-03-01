İran Devrim Muhafızları misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu - Trump: "Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz" dedi

Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in ölmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Trump'tan, İran'ın misilleme açıklamasına "Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz" yanıtı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.