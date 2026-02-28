"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR

Bolu Belediyesine "irtikap" operasyonu: Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı - Başsavcılıktan açıklama

28 Şubat 2026, Cumartesi
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alındı.

Olayın ardından belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları ile bazı vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığının önüne geldi.

Jandarma Komutanlığında Tanju Özcan ile görüştükten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan avukat Ferit Atalay, Özcan ve diğer şüphelilerin, bir grup tacir, işletici ve market sahibinin şikayeti üzerine "ikna suretiyle irtikap" iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerce belediye şirketi olan Bolu Bel AŞ'ye gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği, bu kapsamda market temsilcileri ile yüz yüze ve telefonda görüşülerek ve belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Teklif bedelinin yüksek bulunduğunun ifade edilmesi üzerine şüpheli Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz." şeklinde beyanda bulunduğu ve marketlere sözleşmeyi kabul etmeleri için bir hafta süre tanındığı aktarılan açıklamada, verilen süre içinde dönüş olmaması üzerine Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlere denetimler başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde BİM isimli marketin 32, 3-12 Haziran 2024'te Yeni Mağazacılık (A101) isimli marketin 44, aynı tarihlerde ŞOK isimli marketin 26 ve 3-11 Haziran 2024'te Carrefoursa isimli marketin 5 şubesinin denetlendiği belirtilerek, denetimlerde özellikle NACE2 kodunun bulunmaması gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bildirildi.

Yapılan toplantı sonrası başlayan denetimlerin sıklığı ve mahiyetinin rutin uygulamalardan farklı olması nedeniyle BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerinin ticari itibarlarının zedelenebileceği endişesiyle belediye şirketiyle reklam sözleşmesi imzalamayı kabul ettikleri, A101 ve ŞOK’un ise sözleşmeyi kabul etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm marketlere ilk denetimlerin yapılmasının ardından eksikliklerin giderilip giderilmediğine ilişkin ikinci denetimler başlatılmış, ikinci denetimlerin ŞOK market şubelerine 12 Temmuz 2024-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, A101 market şubelerine 29 Temmuz 2024-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında olmak üzere sadece reklam sözleşmesi imzalamayan bu iki market şubelerine yapıldığı, reklam sözleşmesi teklifini kabul eden diğer market şubelerine yapılmadığı, bu denetimler neticesinde A101 ve ŞOK market isimli iş yerlerine idari para cezası ve denetim yapılan market şubelerinin 5 gün süre ile ticaretten men edilmesine karar verildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 09 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi ve 1608 sayılı Kanun'un 1. Maddesinde ise 'Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.

Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir' hükümlerine açıkça aykırı olarak hukuka aykırı faaliyetten men kararlarının verildiği, belediye görevlisi olan şüphelilerin asıl amacının esasen denetim yapmak olmayıp marketlerin Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi imzalamasını sağlamaya yönelik olduğu, eksiklik bulunmasına rağmen ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ‘faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi gereğince ikinci denetimi yapması zorunlu olmasına rağmen reklam sözleşmesi imzalamayı kabul eden marketlerini ikinci kez denetlememesinden bu durumun anlaşıldığı, ve belediye görevlisi olan şüphelilerin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle belediye şirketine yarar sağlamak amacıyla market sahiplerini icbar ettikleri iddia edilmektedir."

Açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 13 kişinin operasyonla gözaltına alındığı hatırlatılarak, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda telefonlara el konulduğu bildirildi.




    

