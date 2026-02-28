"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ABD’lilerin çoğunluğu Filistin devletini destekliyor

28 Şubat 2026, Cumartesi 21:13
ABD’de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57’si bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini bildirdi.

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’un son anketine göre, ABD’lilerin İsrail ve Filistin’e ilişkin tutumlarında, önceki yıllara kıyasla belirgin değişimler gözlemlendi. Demokratların yüzde 65’i Filistin’e, yüzde 17’si İsrail’e sempati duyduğunu belirtirken, bu grubun görüşlerinde son bir yılda kayda değer bir değişim görülmedi. Cumhuriyetçilerin yüzde 70’i İsrail’e, yüzde 13’ü Filistin’e daha fazla sempati duyduğunu aktardı. Bu grup içinde İsrail’e duyulan sempati, 2024’e kıyasla 10 puan düşerek 2004’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. 

