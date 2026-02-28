ABD’lilerin çoğunluğu Filistin devletini destekliyor

ABD’de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57’si bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini bildirdi.

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’un son anketine göre, ABD’lilerin İsrail ve Filistin’e ilişkin tutumlarında, önceki yıllara kıyasla belirgin değişimler gözlemlendi. Demokratların yüzde 65’i Filistin’e, yüzde 17’si İsrail’e sempati duyduğunu belirtirken, bu grubun görüşlerinde son bir yılda kayda değer bir değişim görülmedi. Cumhuriyetçilerin yüzde 70’i İsrail’e, yüzde 13’ü Filistin’e daha fazla sempati duyduğunu aktardı. Bu grup içinde İsrail’e duyulan sempati, 2024’e kıyasla 10 puan düşerek 2004’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. AA

