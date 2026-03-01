İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

Trump: İran'a büyük bir operasyon başlattık - IRNA: Bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü - Pezeşkiyan suikast girişiminden kurtuldu

ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Bölgeden aktarılanlara göre (AA), söz konusu iki dalgadan ilkinde füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaşırken, İsrail hava savunma sistemlerinin başkent Tel Aviv'in bulunduğu ülkenin orta kesimine yönelen füzeleri engellemeye çalıştığı sırada güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan İran Savunma Bakanı ve DMO Komutanının öldüğü iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verildi.

Devrim Muhafızları: "Sadık Vaat 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgası gelişmiş füzelerle sürdürülmektedir

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD’ye karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail ve ABD’ye karşı yürütülen “Sadık Vaat 4” operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının, “Sadık Vaat 3”e kıyasla daha gelişmiş füzelerle ve daha yıkıcı şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Hayfa kentindeki deniz üssü ile savaş gemilerinin bulunduğu limanın hedef alındığını duyurdu.

Bildiride ayrıca İsrail’deki Ramat David Hava Üssü ve Aşdod kentinde yer alan askeri sanayi bölgesi ile İsrail’e ait Savunma Bakanlığının da hedeflendiği bilgisi yer aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın kapsamını genişletmeye hazır olduğunu ve İsrail ile ABD’ye ait sabit veya seyyar hedeflerin İran füzeleri ile vurulabileceğini belirtti.

Ayrıca bildiride, sonraki saldırıların daha da yıkıcı olacağı uyarısı yer aldı.

BM'den, "İran'a müdahalenin bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıdığı" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Orta Doğu’da durum” başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

ABD ve İsrail tarafından İran’a düzenlenen saldırılarla ilgili BM Şartı ve uluslararası hukuka işaret eden Guterres, “Bu nedenle bu sabahtan beri ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri saldırıları kınadım.” dedi.

Guterres, İran’a yönelik saldırılar için “Askeri müdahale, dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleme riskini taşımaktadır.” uyarısında bulundu.

İran’ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği saldırıları da kınadığını belirten Guterres, bölgede uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide tanık olduklarını söyledi.

Guterres, bölge genelinde askeri faaliyetlerin hızla yayılmakta olduğuna dikkati çekerek, bunun da giderek daha istikrarsız ve öngörülemez bir durum oluşturduğunu ve yanlış hesaplama riskini artırdığını vurguladı.

Uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne diplomasi dışında alternatif bir çözüm olmadığına işaret eden Guterres, saldırıların ABD ve İran arasında yapılan üçüncü tur dolaylı görüşmelerin ardından gerçekleşmesi için “Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum.” dedi.

Guterres, gerilimin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, “Tüm tarafları, özellikle İran nükleer programı konusunda, derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle çağırıyorum. Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bahreyn, İran'ın düzenlediği başka saldırılara karşı koyduklarını açıkladı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen yeni "düşmanca saldırıları" başarıyla püskürttüğünü duyurdu.

"Durumun tamamen güvenli olduğu ve kontrol altında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu hain saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı" ifadeleri kullanıldı.

"Bahreyn hava sahasının, uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğindeki bu gerekçesiz saldırılara karşı geçici bir ihtiyati tedbir olarak kapalı tutulmaya devam edildiği" aktarılan açıklamada, Bahreyn'in egemenliğini ve güvenliğini savunmak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri uyarınca gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 vilayette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.