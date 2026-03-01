İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenlerken, İran ordusu onlarca balistik füzeyle karşı saldırılar başlattı.

***

Saldırılar sabah saatlerinde başladı

İran’ın başkenti Tahran'da, art arda patlama sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

ABD Başkanı Trump: İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.

İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.

İran'dan misilleme saldırıları

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu da İran’dan füze saldırıları düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Celile ve Karmel bölgelerinde füze ve roket saldırılarına karşı alarmların çaldığı aktarıldı.

Saldırının İran ile eş zamanlı, Lübnan tarafından olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.

İran bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.

İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Manama'da bazı konut binaları hedef alındı. Sivil Savunma ekipleri saldırıdan etkilenen bölgelerde yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran'a ait olduğu düşünülen bir kamikaze İHA'nın yüksek katlı bir binaya çarparak şiddetli patlamaya neden olduğu görüldü.

İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı konuya ilişkin bilgi verdi.

İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının başladığı kaydedildi.

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, söz konusu iki dalgadan ilkinde füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaşırken, İsrail hava savunma sistemlerinin başkent Tel Aviv'in bulunduğu ülkenin orta kesimine yönelen füzeleri engellemeye çalıştığı sırada güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, İran'dan 12'nci dalga füze saldırının başlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan 12'nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan, İran'dan 12'nci dalga saldırı kapsamında füzelerin ateşlenmesinin ardından Ürdün'de de alarmlar devreye girdi.

İsrail basını, İran'ın gün içinde İsrail'e yaptığı misillemelerde 200'den fazla füze fırlattığını öne sürdü

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın gün içinde İsrail'e misilleme olarak 200'den fazla füze fırlattığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ile ABD'nin bu sabah başlattığı saldırılar sonrası İran'ın İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füze attığı belirtildi.

İran'ın gün içinde İsrail'e fırlattığı 200'den fazla füze nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu

İsrail ordusu, son saatlerde İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan hava araçlarını, hava savunma sistemlerinin tespit edip engellediği belirtildi.

İran Ordusu: Hava savunma sistemi tarafından 12 İHA düşürüldü

İran'daki ABD-İsrail saldırılarında 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ülke genelindeki Hatemül Enbiya Hava Savunma Komutanlığına bağlı sistemler tarafından 12 düşman İHA’sı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD'ye ait muharebe destek gemisini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Şerefli İran ulusu, ABD MST Muharebe Destek Gemis,i İran Devrim Muhafızları Donanması füzeleriyle şiddetli şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD donanmasına ait diğer unsurların da İran Silahlı Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçlarının hedefi olacağı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş sebepsiz, yasa dışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika'yı 'Önce İsrail'e çevirdi; bu da her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu güne hazır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi de savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü: Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına atıf yaparak, “Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti.” dedi.

İran basınına göre Bekayi, İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

İran halkının barışsever bir halk olduğunu söyleyen Bekayi, “ABD bölge ülkelerindeki üslerini İran’a saldırı amacıyla kötüye kullanıyor. İran’ın girişimleri bölge ülkelerine yönelik değil. Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD-İsrail’in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokulu hedef almasını “terör eylemi” olarak nitelendirerek, saldırıda en az 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran’ın barış yanlısı bir ülke olduğuna vurgu yapmak için ABD ile müzakere sürecine dahil olduğunu söyleyen Bekayi, ABD’yi “İran’a saldırmak için bahane” aramakla suçladı.

Bekayi ayrıca, İran’a yönelik son saldırıların, ABD yönetim sistemi içinde İran milletine karşı derin bir düşmanlık ve kin bulunduğuna dair daha önce dile getirilen görüşleri doğruladığını öne sürdü.

ABD halkı ile bir sorunlarının olmadığını hatırlatan Bekayi, “Bizim Amerikan halkıyla bir sorunumuz yok. İran’ın ABD için bir tehdit olduğu iddiası bir yalandır. 6.500 milden daha uzaktan gelip Minab’daki çocuklarımıza saldırmayı hangi çıkar gerektiriyordu?” şeklinde konuştu.

İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.

İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı, Tahran yönetiminin tüm unsurlarını hedef alacakları tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile yürüttükleri saldırılarda İran yönetiminin tüm unsurlarının hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İran'a düzenledikleri saldırıların halka karşı olmadığını öne sürdü.

Katz açıklamasında, "Şu anda İran halkı, 47 yıldır ilk kez, baskı rejiminden kurtulmak için tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır." iddiasında bulundu.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanının öldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırılarında Savunma Bakanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Askeri İstihbarat Başkanının öldüğünü iddia etti.

Tahran yönetimine ait hedeflere saldırılar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın yaptığı misillemeler nedeniyle vatandaşlarına sığınaklara yakın durma uyarısında bulundu.

Misillemelerde isabet alan yerlerin görüntülerinin paylaşılmaması uyarısında da bulunuldu.

Tahran'da çok sayıda yeni patlama meydana geldi

ABD ve İran’ın saldırı başlattığı İran’ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırıları devam ediyor.

Akşam saatlerinde Tahran’da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Tebriz kentinde art arda patlamalar meydana geldi

İran'ın Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlama meydana geldi.

İran medyasına göre, Tebriz'de art arda patlama sesleri duyuldu.

Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

İsrail'in ilk saldırılarda Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

İsrail basını: İran lideri Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldı

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı sırada İran lideri Ali Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını ileri sürdü.

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

Trump, İran lideri Hamaney'in durumuna ilişkin net ifadeler kullanmadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." açıklamasında bulundu.

Trump, ABC News'e telefon üzerinden bir röportaj verdi.

Röportajda Trump, İran'a yönelik saldırıların "iyi" gittiğini savunarak, bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir soruya, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

Trump, Hamaney'in öldüğü iddialarının doğru olduğunu düşündüklerini açıkladı

Trump, İran'a yönelik saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü belirterek, bunların arasında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunup bulunmadığına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü aktaran Trump, Hamaney'in de öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Trump, saldırılarda, İran'ın karar verme mekanizmalarında yer alan çok sayıda kişinin öldüğünü savundu.

İran'da yönetimin düşmesi durumunda yeni liderin kim olacağı sorusuna Trump, "Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar. Bunu söylerken biraz alay ediyorum." yanıtını verdi.

Trump, İran'a yönelik saldırıları "başarı" olarak yorumlayarak, "Devasa bir hasar verdik. Yeniden inşa etmeleri yıllar alacak." diye konuştu.

Netanyahu'dan "İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaretin bulunduğu" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

İran lideri Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya gösterildiği iddiası

ABD-İsrail saldırılarının hedefinde olan İran lideri Ali Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gösterildiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanı’ndan "Bildiğim kadarıyla Hamaney ve Pezeşkiyan hayatta" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını verdi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkesine saldırılarına ve İran'ın İsrail ve bölgedeki ABD üslerine karşı saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının savunma amaçlı bir önlem olduğunu bölgedeki mevkidaşlarına ilettiğini aktaran Erakçi, "Onlar bize saldırırken oturup onların saldırılarını izleyemezdik." dedi.

Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar. Yargı Başkanı Meclis Başkanı da tüm üst düzey yetkililer de hayatta herkes görevinin başında." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bir ya da iki komutanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun "büyük bir sorun olmadığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Hamaney ve Pezeşkiyan güvende

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.

ABD'deki uydu görüntülerinde İran lideri Hamaney’in yerleşkesinin yıkıldığı görüldü

ABD’de bugün yayınlanan yeni uydu görüntülerinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerleşkesinde birçok binanın yıkılmış olduğu görüldü.

Washington Post’un (WP) doğruladığını belirttiği uydu görüntülerinde Hamaney'in Tahran’daki yerleşkesinde yıkılmış ve ağır hasar görmüş birçok bina dikkati çekiyor.

Airbus Defence and Space adlı uydu şirket tarafından çekilip yayınlandığı belirtilen fotoğraflarda yerleşkenin yakınlarında yükselen duman bulutları görülüyor.

ABD ve İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda İran'ın liderinin öldürüldüğü yönünde haberler çıkmış, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu da ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

İsrail, Tahran’da üst düzey siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran'da birden fazla noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda siyasi ve güvenlik kademesindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail istihbarat birimlerinin İranlı üst düzey isimlerin ne zaman bir araya geleceğine ilişkin aylar süren çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İranlı komutanların ve üst düzey yöneticilerin konumlarının yüksek hassasiyetle tespit edildiği öne sürüldü.

İsrail basını, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'ye suikast teşebbüsünde bulunulduğunu yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise, İsrail’in İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un saldırılarda öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İsrailli güvenlik yetkilileri, İran lideri Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu.

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını gece Florida’daki malikanesinden takip ettiği ve bugün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump, ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu Mar-a-Lago'dan gece boyunca yakından takip etti. Başkan, Başbakan Netanyahu ile telefonla görüştü.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’a yönelik saldırılardan önce Kongre’nin üst düzey üyelerini aradığını belirten Leavitt, ABD Kongresi’nde "Sekizler Grubu" olarak nitelenen üst düzey üyelerden yedisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Leavitt, Başkan Trump’ın ve ulusal güvenlik ekibinin, gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

ABD Kongresi’ndeki Sekizler Grubu, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca Senato İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini içeriyor.

Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu belirterek, “Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi.

Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi.

İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Suudi Arabistan, Katar, BAE liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Leavitt, Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, bugün ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, ABD ile birlikte İran'daki stratejik hedeflere karşı saldırı yürüttüklerini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin ABD ordusuyla birlikte İran'daki stratejik hedeflere yönelik "önemli ve benzeri görülmemiş" saldırı yürüttüğünü söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, son aylarda ABD'li muhataplarıyla koordinasyon halinde ortak ve kapsamlı bir saldırı planı hazırladıklarını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının şu an İran genelinde yüzlerce hedefe saldırılar düzenlediğini, bunun ABD ile eşgüdüm içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Zamir, ordunun hem savunma hem de saldırılar için yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ileri sürdü.

Geçen yıl haziran ayında 12 gün boyunca yürüttükleri saldırılarla İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını gerilettiklerini öne süren Zamir, söz konusu saldırılarla İran yönetiminin "kırılganlığının ortaya çıktığını" ve ABD ordusuyla "tarihi düzeyde bir işbirliği" sağlandığını savundu.

CENTCOM, İran'a saldırılarda "rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmayı" hedeflediklerini belirtti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik müdahalede "rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmak amacıyla" öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD ve ortak güçlerinin, ABD doğu yakası saatiyle 01.15'te (TSİ 09.15), "İran rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmak amacıyla öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği" belirtilen paylaşımda, hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları Komuta ve Kontrol Tesisleri, İran hava savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma rampaları ve askeri havaalanlarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ve ortaklarının ilk saldırı dalgasının ardından, CENTCOM güçlerinin yüzlerce İran füzesi ve insansız hava aracı saldırısına karşı başarılı bir şekilde savunma yaptığı öne sürülerek, ABD tarafında herhangi bir kayıp veya yaralanma olmadığı, ABD tesislerine verilen hasarın da minimal düzeyde olduğu ifade edildi.

Operasyonun ilk saatlerinde havadan, karadan ve denizden hassas mühimmat fırlatıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca, CENTCOM'un ilk kez "Akrep Saldırısı Görev Gücü" adındaki düşük maliyetli tek yönlü saldırı amaçlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, ABD uçak gemilerinden kalkan uçak ve atılan füze görüntülerine de yer verilerek, "Destansı Öfke Operasyonu, bir nesildeki en büyük bölgesel Amerikan askeri ateş gücü yoğunlaşmasını içeriyor." denildi.

İranlı yetkililerden "okul saldırısı" açıklaması

Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlediği alçakça saldırının İranlıların "tarihsel hafızasından asla silinmeyeceğini" söyledi.

Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırıyı alçakça ve insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Minab şehrindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız​​​​​​​ İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Allah'tan, saldırıda hayatını kaybedenlere en yüksek dereceler, yaralılara acil şifalar ve kurbanların ailelerine sabır dileğinde bulundu.

İran: Fars eyaletinde bir spor salonuna yönelik saldırıda 15 kişi öldü

İran’ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesi Kaymakamı Ali Alizadeh, kentte bir spor salonu ile iki konuta yönelik gerçekleşen İsrail-ABD saldırısında "en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi.

İran basınına göre, Alizadeh, İsrail ve ABD’nin Fars eyaletine yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

Saldırılarda bir spor salonu ile iki konutun hedef alındığını belirten Alizadeh, "en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini" ve bu sayının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Alizadeh, saldırı sırasında çok sayıda İran vatandaşının da yaralandığını belirtti.

Ayrıca İran TV, Kum, Bülent, Elbruz ve Urumiye’den de patlama sesleri geldiğini duyurdu.

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Halidi, ülke genelinde ABD-İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybı ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Ülkedeki 24 eyalete düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, 220'den fazla Kızılay operasyon ekibinin olay yerinde ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.​​​​​​​

ABD-İsrail saldırılarında 20'den fazla kent hedef alındı

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 20'den fazla kent hedef alındı. Kızılay ekipleri tüm personel ve teçhizatıyla sahada çalışmalarına devam ediyor." dedi.

İranlı yetkili vatandaşların, vurulan noktalara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanının uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Jamaran haber sitesi, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar, İmam Humeyni Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yolculardan, uçuşların yeniden başlayacağı resmi duyuru yapılana kadar havaalanına gitmemeleri istendi.

İran, hava sahasının kapatılma süresini uzattı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.

İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.

Tahran'da hastaneler alarm durumunda

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

İran Emniyet Genel Komutanlığı da durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İran'da okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

İran basını, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını iddia etti

İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın “fiilen” kapatıldığını iddia etti

İran'da halka "itidal" çağrısı

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

“İsrail ve ABD uluslararası hukuku ihlal ederek ve müzakereler sürürken bir kez daha vatanımıza saldırıda bulunmuştur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın soğukkanlılığını korumasını, mevcut koşulları dikkate alarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini yönetmelerini istedi.

Bakanlık ayrıca oluşabilecek sorunlara ilişkin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA da İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tarafından yapılan 1 nolu bilgilendirme duyurusunu yayımladı.

ABD-İsrail saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik düzenlendiği belirtilen açıklamada, ülkenin günlük işlerin sürdürüleceği, devletin, ülkenin kritik durumunu öngörerek gerekli tüm önlemleri önceden aldığı, halkın hiçbir eksiklikten endişe etmemesi gerektiği vurgulandı.

Temel gıda maddeleri, yakıt ve ilaç stoklarının yeterli olduğu, 24 saat hizmet veren sağlık merkezleri ve nöbetçi eczanelerin faaliyetlerine devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bankalar hizmet vermeye devam edecektir. Halkın rahatlığı için üniversiteler ve okullar geçici olarak tatil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Halktan sakin ve sabırlı olmalarının istendiği metinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz tarihi bir döneme girmiştir. Düşmanlar büyük psikolojik operasyonlar ve kara propagandalar yürütecektir. Bugün, İranlılar için ulusal dayanıklılık sınavıdır. Tüm şikayet ve kırgınlıklara rağmen, yabancı saldırıya karşı bir ve beraberiz. İran Hükümeti, tüm gücüyle ve güçlü silahlı kuvvetlerin yanında ülkemizi savunacağını vurgulamaktadır."

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, “Başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir.” açıklamasında bulundu.

Bildiride, İran’a yönelik saldırıların bir kez daha müzakere aşamasında gerçekleştiğine vurgu yapılarak, “Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar devam edecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Halkın, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalıkların oluşabileceği noktalardan uzak durmasını isteyen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, devlet dairelerinin geçici bir süre ile yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını belirtti.

İran: Casuslar ve ABD-İsrail lehine faaliyette bulunanlar en ağır şekilde cezalandırılacak

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede casusluk yapan ve bu süreçte ABD-İsrail saldırılarına yarayacak faaliyetlerde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

Tesnim haber Ajansı, Konsey tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Her türlü casusluk ve bu süreçte cinayetkarların (ABD-İsrail) lehine faaliyetlerde bulunan kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, şüpheli durumlar gözlemlendiğinde, İran İstihbarat Bakanlığı "113 hattı" veya Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı "114 hattı" ile iletişime geçmeleri istendi.

İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan kalabalık gruplar ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.

Protestocular, saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.

Ellerinde İran bayraklarıyla meydana gelerek, "Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika’ya karşı savaş” sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları verdi.

Meydanda toplanan İranlılar, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere destek sloganları da attı.

İran'a siber saldırı

İran’da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.

İsrail basını da İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA’nın internet sitesine erişim engeli geldi.

Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail, Lübnan sınırına askeri birlik konuşlandırdı

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında ek askeri birlik konuşlandırdı ve yedek kuvvetleri göreve çağırdı.

Sınırdaki hareketliliğin, olası karşı saldırılara önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgedeki durum hala hassasiyetini koruyor.

Netanyahu, saldırıların İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti.

Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, İran'ı destekleyenleri "başını kesmekle" tehdit etti

İran'a başlatılan saldırıların ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede açıkça İran'ı destekleyenleri "başını kesmekle" tehdit etti.

Ben-Gvir, "İsrail’in herhangi bir yerinde İran’ı desteklemeyi düşünen varsa bizi sınamaya kalkışmasın. Açıkça söylüyorum, düşmanı kışkırtmaya veya desteklemeye çalışanların başını keseriz." ifadelerini kullandı.

İsrail muhalefetinden İran’a saldırılara destek

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var” lideri Yair Lapid, İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılara desteğini duyurdu.

Ana muhalefet lideri Lapid, yayımladığı yazılı açıklama, ana muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti ile birlikte İran’a saldırılar başlatan İsrail ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Lapid, "Hükümet ve muhalefet yok. Sadece tek bir halk ve hepimizin arkasında durduğu tek bir İsrail ordusu var." ifadelerini kullandı.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise saldırılara desteğini duyuran bir diğer muhalefet lideri oldu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarılarda bulundu

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran'ın yurt dışındaki Yahudileri hedef alabileceği iddia edildi.

Konsey, dünyanın neresinde olursa olsun tüm İsraillilerin önlem alması çağrısıyla, bulundukları ve gidecekleri ülkelere ilişkin seyahat uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

Sosyal medyada bulunulan yer, gelecek planları ve konum bilgilerinin paylaşılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, Yahudilerle ilişkili etkinliklere koruma altında olmadığı müddetçe katılmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bulunulan ülkede acil durum numaralarının not alınması ve bir tehdit durumunda güvenlik hizmetlerine başvurulması gerektiği kaydedildi.

İsrail, İran'a yönelik saldırılara 200 savaş uçağının katıldığını açıkladı

İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu hava saldırılarının İsrail tarihinin en büyük askeri uçuşu olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, İran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri ve füze rampalarının bulunduğu 500 hedefi vurmak için yüzlerce mühimmat harcadığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin hedef alınmasının, İran hava sahasında İsrail ordusunun üstünlüğünün genişlemesini sağladığı, İran'ın saldırı kabiliyetini ve ülkenin batısındaki fırlatma rampalarını ciddi şekilde zayıflattığı belirtilen açıklamada, saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Tebriz'de bir tesisi hedef aldığı, bu tesisin İran'ın karadan karaya füze birimi tarafından kullanıldığı iddia edildi.

İsrail ordusu, İran'ın merkezinde bulunan füze rampalarını ve hava savunma sistemlerini hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın hava savunma sistemlerine saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın hava savunma sistemlerine geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan duyuruda, saldırıların istihbaratın yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Kirmanşah bölgesinde bulunan gelişmiş "SA-65" hava savunma sistemine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, İran'a ait hava savunma sistemlerine büyük zarar verildiği kaydedildi.

Saldırıların İran hava sahasında İsrail ordusunun hareket özgürlüğünü sağlamak ve güçlendirmek, İran Devri Muhafızları Ordusu'nu zayıflatmak için yapıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan İsfahan'daki bir sanayi bölgesi için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, saldırıları sürdürdüğü İran'ın İsfahan kentindeki bir sanayi bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu sanayi bölgesinin bulunduğu alanın kırmızıya boyandığı bir harita paylaştı.

Önümüzdeki dakikalarda haritada kırmızı işaretli olan İsfahan'daki sanayi bölgesine saldırı düzenleme tehdidinde bulunulan açıklamada, İran halkına bu bölgeden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çevre köylerin sakinlerine de sabah saatlerine kadar evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Katar, Patriot sistemiyle hava sahasında İran füzesini düşürdü

Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD’nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için “sığınakta kal, güvenli alanda kal” uygulaması başlattı ve Katar’daki Amerikalılara da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

İran, Katar'daki ABD'ye ait 5 bin kilometre menzilli erken uyarı radarını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Katar'da konuşlandırılmış ve balistik füzeleri izlemek için özel donanımlara sahip 5 bin kilometre menzilli Amerikan FP132 radarı tamamen imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili de ülkenin kuzeyindeki erken uyarı radarının vurulduğunu ve saldırıda ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu.

Katarlı yetkili, hasarın boyutlarını değerlendirmekte olduklarını ifade etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Katar'ın başkenti Doha'da savunma sistemleri hava sahasındaki İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdi.

Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Katar, güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaptanlar, aracı kurumlar, bireyler ve şirketlerden deniz seyrüseferini geçici olarak durdurmalarının istendiği belirtildi.

Açıklamada güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kararın, bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler çerçevesinde hayata geçirildiği ve tüm deniz seferlerinde en yüksek güvenlik ve emniyet seviyesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve gelişmelere ilişkin yeni duyuruların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

BAE: İran'dan fırlatılan füzeler bir kişinin ölümüne neden oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE'nin İran'ın gönderdiği balistik füzelerle açık bir saldırıya maruz kaldığı" belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin İran füzelerini etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, Abu Dabi'de meskun mahalle düşen füzenin Asya uyruklu bir kişinin ölmesine ve bölgede maddi hasara neden olduğu aktarıldı.

BAE'nin İran saldırılarına karşılık verme, topraklarını savunma, halkının güvenlik ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt yerel basınında yer alan haberlerde, Kuveyt'in çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiği ve uyarı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da Kuveyt hava savunma sisteminin İran'dan gönderilen füzeleri engellediğini duyurdu.

BAE’nin Dubai kentinde patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi.

AA’ya konuşan bir görgü şahidi, Dubai’de çok sayıda büyük patlama yaşandığını söyledi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai’de patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde füze saldırısının ardından yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

Dubai kentindeki patlamalarda 4 kişi yaralandı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki patlamalar sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, Dubai'de çok sayıda şiddetli patlama meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'deki patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde, füze isabeti sonrası yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Dubai Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İran saldırılarıyla eş zamanlı olarak Palm Cumeyra bölgesindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, yangının ise kontrol altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait yeni dalga füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiği, ciddi maddi hasar oluşmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, engellenen bazı füze ve İHA parçalarının Abu Dabi ve Dubai'nin farklı bölgelerine düştüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan: İran, Suudi Arabistan'da bazı noktaları hedef aldı

İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesini hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad ile ülkenin doğu bölgesinin İran tarafından hedef alındığı ve bu saldırıların püskürtüldüğü aktarıldı.

İran'ın "korkakça ve hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek "bu saldırılarının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin, Suudi Arabistan'ın, hava sahasının veya topraklarının İran'ı hedef almak için kullanılmasına izin vermeyeceğini bilmesine rağmen, bu saldırıları gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın, misilleme seçeneği dahil, güvenliğini sağlamak ve toprakları ile vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığı saldırıda yararlananlar oldu

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması sonucu havalimanı çalışanlarından yaralananlar oldu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Sivil Havacılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda havalimanı çalışanları arasında hafif yaralanmalar ve sınırlı maddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Fars Haber Ajansı ise "bölgede bulunan 4 ana ABD üssüne İran Devrim Muhafızları tarafından yoğun füze saldırıları gerçekleştirildiğini" bildirdi. Söz konusu üslerin BAE, Bahreyn, Katar ve Kuveyt’te bulunduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Orta Doğu’daki ABD askeri üslerini hedef alan yanıtının "ilgili ülkeleri hedef almadığını, yalnızca askeri noktalarla sınırlı olduğunu" söylemişti.

Kuveyt, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti.

Suriye, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını kapattı

Suriye Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran’a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kapanmaların hava trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili havayolu şirketlerinden doğrudan teyit etmeleri istendi.

Suriye resmi haber ajansı: İran’dan fırlatılan bir füzenin Suriye'nin Süveyda iline düşmesi sonucu 4 kişi öldü

İran'dan fırlatılan bir füzenin, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İran'a ait bir füze Suveyda ilindeki sanayi bölgesine düştü.

Düşen füze nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı.

Yaralanan siviller, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye'nin Dera ve Kuneytra kentlerine füze kalıntıları düştü

Suriye Gözlemevi'nden edinilen bilgiye göre, İsrail'in Suriye hava sahasında imha ettiği füze kalıntıları Kuneytra ilinin güney kırsalındaki El Hiyran köyüne ve Dera ilinin kuzeyindeki Enhil ilçesi ile batı kırsalındaki Şebrek köyüne düştü.

Olaylar sırasında can kaybı olmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Golan Tepeleri Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), füzenin düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

IKBY’den Erbil’de birçok SİHA ve füzenin etkisiz hale getirildiği açıklaması

Irak’ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıda kullanılan birden fazla silahlı insansız hava aracının (SİHA) ve füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, “Koalisyon güçleri, saat 13.25’te Erbil’de birçok bomba yüklü insansız hava aracı ve füzeyi etkisiz hale getirerek düşürdü.” açıklamasını yaptı.

Söz konusu olayda can kaybı olmadığı ve maddi bir hasarın söz konusu olmadığı kaydedildi.

Irak ve Kuveyt, İran’a uçuşlarını durdurdu

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.

Irak ordusu da İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD, Irak'taki konsolosluk işlemlerini askıya aldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada,"Mevcut güvenlik ortamında, ABD vatandaşlarına daha dikkatli ve temkinli olmalarını, hareketlerini sınırlandırmalarını ve gerektiğinde bulundukları yerde kalmaya hazır olmalarını tavsiye ediyoruz. Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı (İHA) veya roket mermilerinin bulunduğuna dair raporlar gelmektedir. Güvenlik ortamı halen karmaşık olup hızla değişebilir durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Irak'taki misyonuna, görevlerini bulundukları yerden yerine getirebilecek tüm personeline aksi bildirilene kadar bu şekilde çalışmaları talimatı verildiği aktarılarak, "ABD vatandaşlarına yönelik hizmet saatleri dahil olmak üzere konsolosluk işlemleri şu an için askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyesini yinelediği, ülkede bulunanların ise kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri ve durumun kötüleşmesi halinde bulundukları yerde kalma ya da Irak'tan ayrılma seçeneklerini değerlendirmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak hava sahası şu anda kapalıdır. Iraklı yetkililer hava sahasını kısa süreli bildirimle kapatabilir veya yeniden açabilir. Son dönemde Bağdat ve Erbil'e gidiş-dönüş uçuş programlarında değişiklikler yaşanmıştır ve bu değişikliklerin devam etmesi muhtemeldir. En güncel uçuş bilgileri için lütfen hava yolu şirketinizle iletişime geçiniz."

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğunun açık kalmaya devam edeceği, ancak faaliyetlerin hayati operasyonlarla sınırlı tutulduğu bildirildi.

Ürdün ordusu: Uçaklarımız hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla rutin uçuşlar yapıyor

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırının ardından, Ürdün savaş uçaklarının ülke hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla rutin uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen askeri bir yetkili, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, görevleri kapsamında rutin hava devriyeleri yapan Ürdün Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklardan kaynaklandığını ifade etti.

Ürdün ordusu: 36 İHA ile 13 balistik füzeyi etkisiz hale getirdik

Ürdün ordusu, ülkeyi hedef alan 36 insanız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordunun "yetkili" olarak nitelendirdiği bir askeri kaynağa dayandırdığı açıklamasında, "Silahlı kuvvetler bugün Ürdün topraklarını hedef alan 36 İHA ve 13 balistik füzeye müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların nereden gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, Ürdün hava savunma sistemleri tarafından 13 balistik füzenin başarıyla önlendiği, İHA'ların ise düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın oluştuğu aktarıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, İngiliz uçaklarının Orta Doğu semalarında uçtuğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İngiliz uçaklarının, "koordineli bölgesel savunma operasyonlarının parçası olarak" Orta Doğu semalarında uçtuğunu belirtti.

Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere bu konuda herhangi bir rol oynamadı ancak İran rejiminin son derece iğrenç olduğunu uzun zamandır açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın, İngiltere'de bile muhaliflere ve Yahudi cemaatine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Starmer, "Yalnızca geçen yıl içinde, İngiltere topraklarında 20'den fazla ölümcül saldırıyı desteklediler." dedi.

Starmer, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu ortakların çoğu bu çatışmanın tarafı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin, bu ortaklara destek ve dayanışma sunduğunu dile getiren Starmer, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin parçası olarak, bölgede bir dizi savunma kapasitesine sahibiz ve yakın zamanda bu kapasiteleri güçlendirmek için adımlar attık. İngiltere'nin daha önce de yaptığı gibi, uluslararası hukuka uygun olarak halkımızı, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için koordineli bölgesel savunma operasyonlarının bir parçası olarak, kuvvetlerimiz aktif olarak görev yapmaktadır ve İngiliz uçakları bugün de gökyüzündedir."

Starmer, daha fazla tırmanışın önlenmesi, barış, güvenlik ve sivil hayatın korunmasına yönelik diplomatik sürece geri dönülmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "İran bunu şimdi sona erdirebilir. Daha fazla saldırıdan kaçınmalı." diye konuştu.

İran'ın nükleer programlarından vazgeçmesi ve halkına karşı uyguladığı şiddet ve baskıya son vermesi gerektiğini söyleyen Starmer, "İran halkı, bizim uzun süredir savunduğumuz pozisyonumuz doğrultusunda kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Bu, gerilimin azaltılması ve müzakere masasına geri dönülmesi için izlenmesi gereken yoldur." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nden Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere acil toplanma kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar üzerine bugün acil toplanma kararı aldı.

BM’den yapılan açıklamada, BMGK’nin bugün New York saatiyle 16.00’da "Orta Doğu’da durum" başlığıyla toplanacağı duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek BM’ye acil önlem alma çağrısı yapmıştı.

BMGK’de İngiltere bu ay dönem başkanıyken, mart ayı için dönem başkanlığı yarın ABD’ye geçiyor.

AB dışişleri bakanları yarın İran gündemiyle olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları İran odaklı gelişmeleri ele almak için yarın olağanüstü çevrimiçi toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını İran'ı ve Ortadoğu'da hızla gelişen olayları ele almak için videokonferans yoluyla olağanüstü bir toplantıda bir araya getireceğini bildirdi.

Kallas, Körfez ülkelerindeki ortaklarla temas halinde olduğunu belirterek, "İran rejiminin komşularına yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları, bölgeyi daha geniş bir savaşa sürükleme riskini taşıyor ve bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın daha fazla yayılmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, "İran rejiminin yapması gereken seçimler var." mesajını paylaştı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı UAEA Yönetim Kurulunu acil toplantıya çağırdı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundan, ABD ile İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin acil toplantı yapılmasını talep etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi, ABD ile İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırıların ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup gönderdi.

Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun acil olarak olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Bu talebin, ABD ve İsrail'in bugün hukuka aykırı olarak başlattığı saldırılara karşı bir yanıt olduğu belirtilen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Haziran 2025'teki İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına açıkça atıfta bulunduğu ve bu tür saldırıların tekrarlanacağına dair açık tehditler savurduğu kaydedildi.

Mektupta, "Bu tür kötü niyetli eylemler, BM Şartı, UAEA Tüzüğü ve UAEA Genel Konferansı kararları ve güvenli nükleer tesislerin dokunulmazlığı konusunda evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal etmektedir." denildi.

UAEA'nın, görevine uygun olarak güvenliği sağlanan nükleer tesislere yönelik bu tehditleri ele almak ve UAEA güvenlik sisteminin bütünlüğünü korumak konusunda sorumluluk taşıdığı aktarılan mektupta, İran'ın, Grossi'yi, bu saldırı ve tehditleri acilen ele alınması için Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edildi.

Mektupta ayrıca, İran'ın, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığı bildirildi.