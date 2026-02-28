ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını eleştirdi.

ABD’yi kastederek, “Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.” ifadesini kullanan Medvedev, şunları kaydetti:

"İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."

Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur." görüşünü paylaştı.

ABD’nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu’nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığından, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının planlı olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Egemen ve bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devlete yönelik saldırı, uluslararası temel ilkeleri ihlal ediyor. Saldırıların yeniden başlatılan müzakere süreci devam ederken yapılması kınanmayı hak ediyor."

Açıklamada, BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliği yok etmeyi hedefleyen sorumsuzca yapılan eylemleri objektif şekilde değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu saldırıların Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"UAEA güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez. Washington ve Tel Aviv, bölgeyi insani, ekonomik ve radyolojik bir felakete sürükleyen tehlikeli bir maceraya bir kez daha girişti. Onlar, oluşturulan krizin doğuracağı olumsuz sonuçlardan sorumlu. ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine saldırması endişe vericidir. Durumun derhal siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesini talep ediyoruz."

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde barış yollarını bulma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, İran'ın BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün topraklarına yönelik saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan’ın, söz konusu "kardeş ülkelerle" tam dayanışma içinde olduğu ve alacakları tüm tedbirlerde onları desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Riyad yönetiminin, İran’ın bölge ülkelerinin topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığı ve hedef alınan ülkelerin yanında durduğu kaydedildi.

İran’ın saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ilke ve esaslarının açık ihlali olduğu savunulan açıklamada, bu ihlallerin sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, uluslararası topluma İran’ın saldırılarını kınama ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden ihlallere karşı gerekli tüm kararlı tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Pakistan "İran'a yönelik gerekçesiz saldırıların şiddetle kınandığını" belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erakçi'nin, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ı aradığı belirtilen açıklamada, ikilinin bölgedeki son durumu görüştüğü kaydedildi.

Dar'ın, krizin barışçıl şekilde müzakere yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların acilen yeniden başlatılması ve gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Dar, İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

Katar, İran tarafından topraklarının hedef alınmasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının İran yapımı füzelerle hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Katar’ın ulusal egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak bu tür eylemlerin, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Katar’ın, uluslararası hukuk çerçevesinde ve saldırının niteliğiyle orantılı şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada, ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Katar’ın başından bu yana İran ile diyalog çağrısında bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar’ın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Katar’ın bölgesel gerilimlerden uzak durma ve taraflar arasında arabuluculuğu teşvik etme yönünde çaba gösterdiği ancak topraklarının hedef alınmasının iyi niyet temelinde yürütülen temaslara zarar verdiği ifade edildi.

Tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve diyalog masasına dönme çağrısı yapılarak bölge güvenliğinin korunması ve daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi gerektiği kaydedildi.

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn’in egemenliklerinin ihlal edilmesi de kınanan açıklamada, bu ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in söz konusu saldırılarının yalnızca İran’ı değil bölgenin tamamını hedef aldığı ve bölge güvenliği, istikrarı ile egemenliğine yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD-İsrail'in, herhangi bir Arap ya da İslam ülkesine saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Hamas açıklamasında, İran ile dayanışma içinde olduklarını belirterek Arap ve İslam ülkelerine birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, saldırıların bölgeyi yeniden şekillendirme ve "büyük İsrail" hedefi doğrultusunda Arap ve İslam toprakları ile halklarının çıkarlarını hedef alma amacı taşıdığı savunuldu.

AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli." mesajını paylaştı.

Tahran'ın "binlerce insanı öldüren, balistik füze ve nükleer programlarıyla, terör gruplarına verdiği destekle küresel güvenliğe ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirten Kallas, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını ve nükleer konu da dahil olmak üzere, diplomatik çözümleri desteklediğini anımsattı.

Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bölgedeki diğer bakanlarla görüştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"AB ayrıca diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakından koordinasyon sağlıyor. Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının ayrılışlarını kolaylaştırmak için tam olarak çalışıyor. Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor."

Kallas, AB'nin Aspides deniz misyonunun Kızıldeniz'de yüksek alarmda kalmaya devam ettiğini ve deniz koridorunun açık kalmasına yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.

İsviçre, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "İsviçre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı bugün gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk da dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesinin talep edildiği paylaşımda, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çağırıyoruz. İsviçre Büyükelçiliği, faaliyetlerine devam ediyor." bilgisi verildi.

Paylaşımda, İsviçre'nin iyi niyet çağrılarının ilgili tarafların hizmetinde olduğu vurgulandı.

Almanya, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından gelişmeleri yakından izliyor

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bu sabah İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında önceden bilgilendirildiğini belirtti.

Kornelius, Alman hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek, Başbakan Friedrich Merz’in güvenlikle ilgili bakanlarıyla görüşmeler yaptığını ve gün içinde başka görüşmeler de yapacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran, İsrail ve bölgedeki durumun yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığın İran ve İsrail'deki büyükelçiliklerle ve bölgedeki diğer Alman temsilcilikleriyle yakın ve sürekli temas halinde olduğu bildirildi.

Alman hükümetinin kriz masasının bugün toplanacağı vurgulanan açıklamada İran, İsrail ve bölgedeki Alman vatandaşlarına kriz durumu irtibat listesine (ELEFAND) kayıt olmaları ve güvenlik konusunda bölgedeki makamların talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Fransa: (ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları) Önceliğimiz vatandaşlarımız ve üslerimizin güvenliği

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, “Elbette bu gibi durumlarda önceliğimiz bölgedeki vatandaşlarımızı ve güçlerimizi korumak ve durumu eş zamanlı izlemektir, biz de bunu yapıyoruz.” dedi.

Genel Müdür Rufo ayrıca, İsrail askeri yetkililerinden “önleyici saldırılara” ilişkin bilgi aldıklarını ve İsrail’de İran’ın misillemelerine karşı üst düzey teyakkuz haline geçildiğini belirtti.

Bölgedeki Fransızlara ihtiyatlı olmaları ve Fransız diplomatik temsilciliklerinin tavsiyelerine uymaları çağrısı yapan Rufo, askeri tırmanışın gelecek saatlerde nereye evrileceğini takipte olacaklarını söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.