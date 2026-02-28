THY’den 10 Orta Doğu ülkesine uçuş iptali

Bölgesel savaşın Körfez’e sıçraması ve karşılıklı füze saldırılarının ardından sivil havacılıkta alarm seviyesi yükseldi.

Orta Doğu’da bazı ülkelerin hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine Türk Hava Yolları (THY), yolcu ve uçuş güvenliğini gerekçe göstererek bölgedeki operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan duyuruda, çatışmaların merkezine yakın ve hava sahası güvenliği bulunmayan Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamen iptal edildiği bildirildi. Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli tüm uçuşları da askıya aldı. Haber Merkezi

