Trump: İran'a büyük bir operasyon başlattık - IRNA: Bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü - Pezeşkiyan suikast girişiminden kurtuldu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyururken, ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

İran’ın başkenti Tahran'da, art arda patlama sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

ABD Başkanı Trump: İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.

İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.

İran'dan misilleme saldırıları

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu da İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Celile ve Karmel bölgelerinde füze ve roket saldırılarına karşı alarmların çaldığı aktarıldı.

Saldırının İran ile eş zamanlı, Lübnan tarafından olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.

İran bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs hedef alındı.

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, daha önce başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi de savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.

İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.

Tahran yönetimine ait hedeflere saldırılar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi.

İsrail'in ilk saldırılarda Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu da ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

Tahran'da hastaneler alarm durumunda

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

İran Emniyet Genel Komutanlığı da durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İran'da okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

İran'da İçişleri Bakanlığı halka "itidal" çağrısı yaptı

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

“İsrail ve ABD uluslararası hukuku ihlal ederek ve müzakereler sürürken bir kez daha vatanımıza saldırıda bulunmuştur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın soğukkanlılığını korumasını, mevcut koşulları dikkate alarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini yönetmelerini istedi.

Bakanlık ayrıca oluşabilecek sorunlara ilişkin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğunu belirtti.

İran haber ajansı IRNA: Güneydeki bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İran'a siber saldırı

İran’da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.

İsrail basını da İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA’nın internet sitesine erişim engeli geldi.

İsrail, Lübnan sınırına askeri birlik konuşlandırdı

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında ek askeri birlik konuşlandırdı ve yedek kuvvetleri göreve çağırdı.

Sınırdaki hareketliliğin, olası karşı saldırılara önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgedeki durum hala hassasiyetini koruyor.

Netanyahu, saldırıların İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti.

Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, İran'ı destekleyenleri "başını kesmekle" tehdit etti

İran'a başlatılan saldırıların ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede açıkça İran'ı destekleyenleri "başını kesmekle" tehdit etti.

Ben-Gvir, "İsrail’in herhangi bir yerinde İran’ı desteklemeyi düşünen varsa bizi sınamaya kalkışmasın. Açıkça söylüyorum, düşmanı kışkırtmaya veya desteklemeye çalışanların başını keseriz." ifadelerini kullandı.

İsrail muhalefetinden İran’a saldırılara destek

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var” lideri Yair Lapid, İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılara desteğini duyurdu.

Ana muhalefet lideri Lapid, yayımladığı yazılı açıklama, ana muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti ile birlikte İran’a saldırılar başlatan İsrail ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Lapid, "Hükümet ve muhalefet yok. Sadece tek bir halk ve hepimizin arkasında durduğu tek bir İsrail ordusu var." ifadelerini kullandı.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise saldırılara desteğini duyuran bir diğer muhalefet lideri oldu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." dedi.

Abu Dabi'de patlama sesleri

İran’ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misilleme başlatmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu.

Irak ve Kuveyt, İran’a uçuşlarını durdurdu

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

Katar, Patriot sistemiyle hava sahasında İran füzesini düşürdü

Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD’nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için “sığınakta kal, güvenli alanda kal” uygulaması başlattı ve Katar’daki Amerikalılara da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.