F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

MSB, düşen F-16 uçağının Bulgaristan sınırında tanımlanamayan bir radar izi üzerine alarm göreviyle havalandığını bildirdi.
Bakanlık, kalkış sonrası telsiz ve radar bağlantısı kesilen uçakta pilotun fırlatma sistemini son anda kullandığını ve kazada şehit olduğunu belirtti. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmî açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Haber Merkezi