"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR

Camide Ramazan sevinci

01 Mart 2026, Pazar
Üsküdar’da bir ilkokulun anasınıfı öğrencileri cami ziyaretinde bulundu.

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii’ne giden minik yavrular imam amcalarından cami âdabı hakkında bilgiler öğrenip, caminin bölümlerini tanıdılar. Ardından 2 rekat camiyi selâmlama namazı kıldılar. Camide oyunlar oynayan çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar verildi. Çocuklar, güzel bir Ramazan gününü camide neşe ile geçirdiler.

Nuray Kaya-İstanbul

 

