Camide Ramazan sevinci

Üsküdar’da bir ilkokulun anasınıfı öğrencileri cami ziyaretinde bulundu.

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii’ne giden minik yavrular imam amcalarından cami âdabı hakkında bilgiler öğrenip, caminin bölümlerini tanıdılar. Ardından 2 rekat camiyi selâmlama namazı kıldılar. Camide oyunlar oynayan çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar verildi. Çocuklar, güzel bir Ramazan gününü camide neşe ile geçirdiler. Nuray Kaya-İstanbul

