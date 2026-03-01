İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

İsrail ordusu, İran misillemesini gerekçe göstererek, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil, Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi. İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi. Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı. İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.​​​​​​​ İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi. İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi’nin kuzey açıklarına ateş açtı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah’ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı. Biri kadın 3 Filistinli yaralandı Sağlık yetkililerinden edinilenbilgiye göre, İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alması ve Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı. Topçu saldırısının hedefi olan çocuk öldü İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Yusatre bölgesi yakınlarında düzenlediği topçu saldırısında Abid Raid Radi’yi (15) öldürdü, Selman Yahya el-Melalha’yı (16) ise yaraladı. Can kaybı 72 bin 95'e yükseldi İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 628 kişinin öldürüldüğü, 1686 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 95'e, yaralı sayısının 171 bin 784'e yükseldiği bildirildi. AA

