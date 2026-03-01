"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!

01 Mart 2026, Pazar
Türkiye’nin köklü çocuk dergilerinden Can Kardeş Çocuk Dergisi, 2026 Mart sayısında Ramazan Bayramı’nın sevincini, kardeşlik ve paylaşmayı çocukların dünyasına taşıyor.

Can Kardeş dergisi, Mart 2026 sayısında Ramazan Bayramı’nın manevî atmosferi, çocukların dünyasına uygun bir üslupla ele alınırken; tarih, kültür, değerler eğitimi ve eğlenceli etkinlik içerikleri bir arada sunuldu. Derginin bu sayısında, bir aylık Ramazan orucunun ardından gelen bayram sevincinin anlamı; şükür, paylaşma, kardeşlik ve birlik duyguları çerçevesinde işlendi.

PEYGAMBERİMİZ  VE BAYRAM SEVİNCİ

Peygamber Efendimizin (asm) bayramları nasıl yaşadığı, hadis ve sünnetlerle çocuklara aktarılıyor.

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULU

12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulü dolayısıyla hazırlanan özel dosyada, Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un zorlu şartlar altında kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın yazılış süreci aktarılıyor. 

BEDİÜZZAMAN’IN OKUMA AZMİ

Derginin “Bir Hikâye” bölümünde, Bediüzzaman Said Nursî’nin çocukluk yılları ve Kur’ân-ı Kerîm öğrenme azmi anlatıldı. 

BAYRAM KUTUSU YAPALIM MI?

“Bir Fikrim Var” köşesinde yer alan “Bayram Kutusu Yapalım” başlığı altında çocuklara paylaşma bilinci kazandırılması amaçlandı. Bayramın sadece almak değil, vermek ve sevindirmek olduğunu anlayacağız. Origami, resfebe, deyim atölyesi, bulmaca ile zihinsel ve el becerilerini geliştiriyor. Genç yazar ve çizerlerin çalışmaları da dergide yer alıyor.

KÜTÜPHANELERDEN NE HABER?

“Ne Haber?” bölümünde İstanbul’daki çocuk kütüphaneleri tanıyacağız. Mihrimah Sultan, Selimiye, Adile Naşir, Kadıköy İnteraktif Çocuk Kütüphanelerine çıkın çıkın gidin. Kitapla bağınızı güçlendirin ve zihninize güç katın.

ÇİZGİ KAHRAMANLAR BOŞ DURMUYOR

Bizim Can Filistin’de kardeşlerine yardım etmeye devam ediyor. Vız Vız Arı Dünya Su Günü münasebetiyle bir damla su ile neler konuşuyor acaba? Çizgilerle Kıssalar bölümünde “Ramazan’a Hürmet” konusu işleniyor. Çizgilerle Hayvanlar Âlemi’ni inceleyin. Can Kardeş derginiz bu bayramda ve baharda yanınızda.

İREM ÖZDEMİR

Okunma Sayısı: 193
