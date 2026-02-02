"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Endonezya-Batı Cava'daki heyelanda ölü sayısı 70'e yükseldi

02 Şubat 2026, Pazartesi 05:47
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasının ardından arama çalışmaları devam ediyor.

Bandung Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana, yaptığı açıklamada, afetten toplam 158 kişinin etkilendiğini, 78 kişinin kurtarıldığını, ölü sayısının ise 70'e çıktığını belirtti.

Permana, kayıp 10 kişinin halen enkazın altında olduğunun değerlendirildiğini ifade ederek, yeni toprak kaymaları riskine karşı da önlemler alındığını aktardı.

Batı Cava eyaletinin Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de zulüm devam ediyor - Garantörler nerede?

    Endonezya-Batı Cava'daki heyelanda ölü sayısı 70'e yükseldi

    Zelenskiy: Rusya, 1 ayda 6 bin İHA ve 5500 güdümlü bomba ile saldırdı

    'ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır'

    Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke'de ve Kamışlı’da ''sokağa çıkma yasağı'' getirdiğini açıkladı

    Malkara'da ve Saray'da eğitime ara verildi

    Sarıyer'de karaya oturdu - İstanbul Boğazı'nda arızalanan diğer bir gemi kurtarıldı

    Borç sarmalı yargıya taşındı

    Trump: Hindistan, İran yerine Venezuela'dan petrol alacak

    İran'dan 'Devrim Muhafızları' misillemesi: AB ordularını terör listesine aldı

    Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Tekirdağ'da bir iş yeri ve evin çatısı uçtu

    Galatasaray, Kayserispor'u 4 golle geçti - Maç fazlasıyla 6 puanlık farkla zirvede

    İstanbul'a kar ve soğuk hava uyarısı!

    Sınır kapısı “deneme” gayeli açıldı

    Emekliler iktidarın en büyük rakibi

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü

    Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ümmetin bağışlandığı gece... Berat Gecesini idrak edeceğiz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Borç sarmalı yargıya taşındı
    Genel

    Gazze'de zulüm devam ediyor - Garantörler nerede?
    Genel

    Malkara'da ve Saray'da eğitime ara verildi
    Genel

    Sarıyer'de karaya oturdu - İstanbul Boğazı'nda arızalanan diğer bir gemi kurtarıldı
    Genel

    Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke'de ve Kamışlı’da ''sokağa çıkma yasağı'' getirdiğini açıkladı
    Genel

    'ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır'
    Genel

    Zelenskiy: Rusya, 1 ayda 6 bin İHA ve 5500 güdümlü bomba ile saldırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.