Borç sarmalı yargıya taşındı

Türkiye’de hanelerin yarısından fazlası borç sarmalına girerken, vadesi geçmiş borç oranı yüzde 50’ye dayandı. Kredi kartı ve banka borçlarının yanı sıra aile ile esnafa olan ‘kayıt dışı’ borçlardaki artış, toplumsal nakit dengesinin bozulduğunu ortaya koydu.

Son 15 yılda alacak davası sayısı yüzde 366 oranında artarak 653 binin üzerine çıktı. Davacı sayısındaki artış ise yüzde 528’lik rekorla 1 milyona yaklaştı. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan verilere göre, bireyler sadece bankalara değil, “enformel alan” olarak tanımlanan çevrelerine de borçlanıyor. Kredi kartı ve bireysel kredilerin ardından, aile, arkadaş ve esnafa olan borçların yüksekliği dikkat çekiyor. Dağılım şu şekilde gerçekleşiyor: Kredi Kartı Borcu: %34,5. Bireysel Krediler: %23,3. Arkadaş ve Aileye Borç: %12,4. Esnaf ve Bakkala Borç: %7,1. Haber Merkezi

