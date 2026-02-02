"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Ümmetin bağışlandığı gece... Berat Gecesini idrak edeceğiz

02 Şubat 2026, Pazartesi 01:38
Bir yıllık mukadderatın takdir edildiği bu mübarek gecede, af, kurtuluş ve istikamet için dualar Rahman’a arz edilecek.

Onları Öğren, Başkalarına da Öğret 

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Berat Gecesi (Leyle-i Berat), bu gece idrak edilecek. Berat Gecesi, hicrî takvime göre, Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecedir. "Berat" kelime manası olarak, nişan, rütbe ve imtiyaz için verilen resmî belge, kurtuluş anlamını taşıyor. Bu geceye "Sakk (senet) gecesi" de denilmiştir. Beraetleri (temize çıkmaları) dile getiren bir sakk (bir sened) yazıldığı gibi, Allah da bu gece mü'min kullarına beraet yazar.

Günahlardan, borçlardan, zor günlerden, hastalıktan kurtulmak isteyen, beratını almak isteyen için verilmiş rahmet ve yüksek fırsatlarla dolu gecelerden birisini daha bu gece inşallah ihya edeceğiz. Bu gece, geçmişin muhasebesi ve tevbe ile arınmanın yanında, geleceğin istikametini de belirleyen bir yenilenme fırsatıdır.

Bu gecenin müjdeleri

"Allah bu gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur." 1 

“Bu gece (Şaban’ın yarısı), bir seneye kadar olacak her iş hükme bağlanır; rızıklar taksim edilir, eceller yazılır.”2 

“Bir yıl içinde meydana gelecek hadiseler, bu gecede meleklere teslim edilir.” (İbni Kesîr)

“O gecede her hikmetli iş ayrılır.”3 buyrulurken, müfessirler bu ayetin; rızıklar, eceller, doğumlar, o yıl hacca gidecek olanlar gibi yıllık olarak tafsil edilmesine işaret edildiği, Berat Gecesi’nde meleklere bildirildiği ifade edilir. Berat Gecesi, geçmişin yüküne takılıp kalmadan yeniden başlayabilme müjdesi taşır. İnsan ne kadar hata yapmış olursa olsun, rahmet kapısının açık olduğunu haber verir.

Affedilenlerin sayısı

Cenab-ı Hak bu gece, anne-babasına âsi olanlar ve kendisine ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar. Peygamber Efendimiz (asm) Berat Gecesi'nde affa mazhar olanların çokluğunu şu hadis-i şerifi ile ifade etmiştir: "Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."4

Fırsat gecesi

Bu gece, dua ve istiğfar için büyük bir fırsattır. İlâhî rahmetin tecellisiyle, samimiyetle yapılan dualarımızın kabulüne dair güçlü bir ümittir. Günahların yükünden kurtulup, mânen hafiflemek, arınmak için bir lütuftur. Âhirzaman yokuşunda kıyamete doğru yuvarlanırken, kurtulmak için tutunacağımız bir daldır. Kirletilmiş dünyanın kalbi yoran hengâmesi içinde, Rabbimize dönmek için açılan bir rahmet kapısıdır. 

İbadet gecesi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Berat Gecesi için tebrik ve duası: "Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat’ınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Her biriniz, şirket-i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevî feyziyle, kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi; herbir hâlis, muhlis Nur Şakirtlerini, kırk bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i İlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz."5  

Dua gecesi

Peygamber Efendimiz (asm) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."6

Cenab-ı Hak bu mübarek gecenin bereketinden, rahmetinden azamî derecede istifade ederek beratını alanlardan eylesin. Amin. 

Dipnotlar:

1- İbni Mace, "İkame", 191.

2- Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, c. 3, s. 378.

3- Duhân Sûresi, 44/4.

4- Tirmizî, Savm: 39.

5- Şuâlar, s. 434.

6- Tergib ve't-Terhîb, 2/119, 120.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Tekirdağ'da bir iş yeri ve evin çatısı uçtu

    Galatasaray, Kayserispor'u 4 golle geçti - Maç fazlasıyla 6 puanlık farkla zirvede

    İstanbul'a kar ve soğuk hava uyarısı!

    Sınır kapısı “deneme” gayeli açıldı

    Emekliler iktidarın en büyük rakibi

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü

    Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek

    Libya’da kum fırtınası: Bir çok kentte eğitime ara verildi

    İran Buşehr'de 5,2 büyüklüğünde deprem

    'Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz'

    Uşak'ta yol çöktü

    İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de anlaşma bilmecesi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

    Libya’da eğitime 'kum fırtınası' arası

    Bütçe duraklaması sebebiyle sosyal medya hesaplarını güncellemeyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ümmetin bağışlandığı gece... Berat Gecesini idrak edeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.