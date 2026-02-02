Ümmetin bağışlandığı gece... Berat Gecesini idrak edeceğiz

Bir yıllık mukadderatın takdir edildiği bu mübarek gecede, af, kurtuluş ve istikamet için dualar Rahman’a arz edilecek.

Onları Öğren, Başkalarına da Öğret

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Berat Gecesi (Leyle-i Berat), bu gece idrak edilecek. Berat Gecesi, hicrî takvime göre, Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecedir. "Berat" kelime manası olarak, nişan, rütbe ve imtiyaz için verilen resmî belge, kurtuluş anlamını taşıyor. Bu geceye "Sakk (senet) gecesi" de denilmiştir. Beraetleri (temize çıkmaları) dile getiren bir sakk (bir sened) yazıldığı gibi, Allah da bu gece mü'min kullarına beraet yazar.

Günahlardan, borçlardan, zor günlerden, hastalıktan kurtulmak isteyen, beratını almak isteyen için verilmiş rahmet ve yüksek fırsatlarla dolu gecelerden birisini daha bu gece inşallah ihya edeceğiz. Bu gece, geçmişin muhasebesi ve tevbe ile arınmanın yanında, geleceğin istikametini de belirleyen bir yenilenme fırsatıdır.

Bu gecenin müjdeleri

"Allah bu gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur." 1

“Bu gece (Şaban’ın yarısı), bir seneye kadar olacak her iş hükme bağlanır; rızıklar taksim edilir, eceller yazılır.”2

“Bir yıl içinde meydana gelecek hadiseler, bu gecede meleklere teslim edilir.” (İbni Kesîr)

“O gecede her hikmetli iş ayrılır.”3 buyrulurken, müfessirler bu ayetin; rızıklar, eceller, doğumlar, o yıl hacca gidecek olanlar gibi yıllık olarak tafsil edilmesine işaret edildiği, Berat Gecesi’nde meleklere bildirildiği ifade edilir. Berat Gecesi, geçmişin yüküne takılıp kalmadan yeniden başlayabilme müjdesi taşır. İnsan ne kadar hata yapmış olursa olsun, rahmet kapısının açık olduğunu haber verir.

Affedilenlerin sayısı

Cenab-ı Hak bu gece, anne-babasına âsi olanlar ve kendisine ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar. Peygamber Efendimiz (asm) Berat Gecesi'nde affa mazhar olanların çokluğunu şu hadis-i şerifi ile ifade etmiştir: "Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."4

Fırsat gecesi

Bu gece, dua ve istiğfar için büyük bir fırsattır. İlâhî rahmetin tecellisiyle, samimiyetle yapılan dualarımızın kabulüne dair güçlü bir ümittir. Günahların yükünden kurtulup, mânen hafiflemek, arınmak için bir lütuftur. Âhirzaman yokuşunda kıyamete doğru yuvarlanırken, kurtulmak için tutunacağımız bir daldır. Kirletilmiş dünyanın kalbi yoran hengâmesi içinde, Rabbimize dönmek için açılan bir rahmet kapısıdır.

İbadet gecesi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Berat Gecesi için tebrik ve duası: "Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat’ınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Her biriniz, şirket-i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevî feyziyle, kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi; herbir hâlis, muhlis Nur Şakirtlerini, kırk bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i İlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz."5

Dua gecesi

Peygamber Efendimiz (asm) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."6

Cenab-ı Hak bu mübarek gecenin bereketinden, rahmetinden azamî derecede istifade ederek beratını alanlardan eylesin. Amin.

