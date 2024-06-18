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19 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İran'ın doğusunda deprem: 4 kişi öldü

18 Haziran 2024, Salı 23:56
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin öldüğü, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin öldüğünü aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

AA

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