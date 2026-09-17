Katledilen demokrasi, adalet, hukuk ve vicdandır

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Başbakan Aydın Menderes’in Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin, demokrasi, adalet, hukuk ve vicdanın katledilmesini olduğunu söyledi.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükay, “17.09.2061 darbeci hainler ve onların devlet içinde örgütlenmiş suç ortakları; millete ve cumhuriyete hizmet etmekten başka sucu olmayan Başbakan Adnan Menderes, Maliye vekili Hasan Polatkan’ı ve Hariciye vekili Fatih Rüştü zorluyu hunharca katledip şehit ettiler. Katledilen: demokrasidir, adalettir, hukuktur, vicdandır” dedi. Türk milletinin 65 yıldır onları ve evrensel kavramların bayraktarları olarak gördüğünü ve kalplerinin er müstesna köşesinde muhafaza ettiğini de söyleyen Küçükay, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun, yaşasın demokrasi, yaşasın Demokrat Parti” ifadelerini kullandı.

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