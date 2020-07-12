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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

İran: Vur emri alınmadan düğmeye basıldı

12 Temmuz 2020, Pazar 16:06
İran, ocak ayında Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının Devrim Muhafızları tarafından 2 füzeyle vurularak düşürülmesinin "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığını duyurdu.

Asriran haber sitesine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası, sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı düşman uçağı olarak algılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporda, savunma sistemi görevlileriyle, koordinasyon merkezi arasındaki iletişimin zamanında sağlanamamasının uçağın uçuş iznine dair bilgilerinin iletilmesinde gecikmeye yol açtığı ve bu durumun uçağın yanlış sınıflandırılması ve hedef alınmasına neden olduğu belirtildi.

"Vur emri alınmadan düğmeye basıldı." denilen raporda olayın insan hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füzeyle "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay yaptığı açıklamada, düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderileceğini duyurmuştu.

AA

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