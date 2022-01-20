İslamiyet Almanya’nın bir parçasıdır

Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı Nancy Faeser, İslamiyet’i Almanya’nın bir parçası olarak gördüğünü belirtirken, “İslam elbette Almanya’ya aittir, (o) on yıllardır kültürel hayatın bir parçasıdır” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Göçmen dostu bir siyaset” izleyeceklerini belirten Sosyal Demok- rat Partili (SPD) Faeser, Süddeutsche Zeitung gazetesinin Perşembe günkü nüshasına verdiği demeçte, “İslâm elbette Almanya’ya aittir, (o) on yıllardır kültürel hayatın bir parçasıdır” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu vurgulayan Faeser, “Artık iyi bir entegrasyon ülkesi de olmalıdır” diye konuştu. Almanya’nın uyum konusunda ilerleme kaydedebilmesi için göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılması ve yasal göçün teşvik edilmesi gibi uygulamalara başvurulması gerektiğini söyleyen Faeser bir yandan, “İş gücü göçünü kolaylaştırmalıyız” derken, öte yandan da “Kalamayacak olanların geri gönderilmesini ve gönüllü olarak ayrılmasını da teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Faeser, işgücü piyasasının “önemli ölçüde” göçe ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

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