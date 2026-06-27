27 Haziran 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onunla takvâ sahiplerini müjdeleyip inatçı bir topluluğu da korkutasın diye, Kur’ân’ı senin lisânınla indirip kolaylaştırdık.
Meryem Suresi: 97
HADİS:
İlmi yazıyla kaydedin.
Camiü’s-Sağir, No: 2942
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