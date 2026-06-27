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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

27 Haziran 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onunla takvâ sahiplerini müjdeleyip inatçı bir topluluğu da korkutasın diye, Kur’ân’ı senin lisânınla indirip kolaylaştırdık.

Meryem Suresi: 97

HADİS:

İlmi yazıyla kaydedin.

Camiü’s-Sağir, No: 2942

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