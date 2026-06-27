Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onunla takvâ sahiplerini müjdeleyip inatçı bir topluluğu da korkutasın diye, Kur’ân’ı senin lisânınla indirip kolaylaştırdık. Meryem Suresi: 97 HADİS: İlmi yazıyla kaydedin. Camiü’s-Sağir, No: 2942

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