Dünyayı büyük felâket bekliyor

İran ile ABD arasındaki gelişmelerin etkisiyle Hürmüz Boğazı’ndaki düğüm enerji piyasalarına belirsizliği artırıyor.

Orta Doğu krizinin yol açtığı 1.15 milyar varillik arz kaybının kısa sürede telafi edilemeyeceğini, bu sebeple dünyayı büyük felâketin beklediği vurgulandı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tahminlerine göre küresel üretim, talebin günlük 5 milyon varil üzerine çıksa bile savaş sürecinde kaybedilen arzın tamamen yerine konması yaklaşık bir yıl alabilir.

IEA’nın stratejik petrol rezervleri 1990’dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ABD’nin acil durum petrol rezervleri de son 43 yılın dip seviyesinde bulunuyor. Ticari stokların ise operasyonel stres sınırına yaklaştığı belirtiliyor. Nefes’in haberine göre, RBC Capital Markets Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Helima Croft, piyasaların normalleşmeyi olduğundan hızlı fiyatladığını belirterek, petrol akışının eski seviyelere dönmesinin ciddi bir lojistik zorluk içerdiğini dile getirdi.

Haber Merkezi

***

BU ANLAŞMA DÜNYA İÇİN DE ÖNEMLİ

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, İsviçre’de başlayan ABD-İran görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “İran ile yeni bir sayfa açmak ve barışı kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ise, görüşmelerin barış ve refahı teşvik edecek sonuçlar doğurmasını umduğunu söylerken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, nihaî anlaşmaya ulaşılana kadar arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Katar Başbakanı Al Sani de şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Başbakan, sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sizin liderliğiniz ve Mareşal’in liderliği, bugün bizi burada buluşturan süreci başlattı. Sanırım hepiniz bu toplantının ne kadar önemli olduğunu, bu buluşmanın ne kadar tarihî bir nitelik taşıdığını ve bu anlaşmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurguladınız. Bu anlaşma yalnızca bölgenin güvenliği için değil, dünyanın güvenliği ve küresel ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.”

Ankara - Anka

***

İsraillilere göre İran kazandı

Kudüs İbrani Üniversitesi ile Agam Enstitüsü tarafından 17 yaş üzerindeki 3 bin 644 İsrailli katılımcı ile yüzde 99 güven ve yüzde 2,2 örneklem hatası oranlarıyla yayımlanan anket, ABD-İran mutabakatından İsraillilerin memnun olmadığını ve Tel Aviv yönetimine güvenin kaybolduğunu ortaya koydu. Ankete göre, İsraillilerin yüzde 92,1’i İran’a karşı verilen savaşın başarısızlıkla sonuçlandığına ve müzakereler neticesinde Tahran yönetiminin galip geldiğine inanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ bloku destekleyen seçmenlerde ise İran’ın kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 93,1 oldu. İsraillilerin yüzde 87,8’i, Tel Aviv yönetiminin İran’a yönelik saldırıları başlatırken koyduğu İran’ın nükleer programını ve füze tehdidini ortadan kaldırma ile Tahran yönetimini devirme hedefleri gerçekleştiremediğini belirtiyor.

Kudüs - aa