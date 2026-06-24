Ortak gelecek fikri zayıflıyor

Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, Türkiye’nin yalnızca farklı kimlikler değil, aynı zamanda farklı hafızalar meselesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, toplumun ortak bir gelecek hikâyesi üretmekte zorlandığını söyledi.

Toplumun farklı kesimlerinin kendi hikâyelerini ve hafızalarını taşıdığına dikkat çeken Ağırdır, “Herkes kendi hikâyesini taşıyor. Ama ortak hikâye zayıflıyor. Hafıza demokratikleşmenin kaynağı da olabilir, kutuplaşmanın da” ifadelerini kullandı. Toplumsal hafızanın nasıl kullanıldığının belirleyici olduğuna işaret eden Ağırdır, “Eğer toplumsal hafıza yalnızca mağduriyet üretirse çatışma doğuruyor. Eğer hafıza karşılıklı tanımaya dönüşürse ortak yaşama iradesini güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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